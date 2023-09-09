«Украинское военное чудо». Пока продолжается эта война, у НАТО другой не будет. Европа должна отдать все оружие — интервью NV с Данилюком 9 сентября, 18:07 NV Премиум Украинские военнослужащие 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады на военных учениях вблизи города Бахмут (Фото:REUTERS/Stringer)

Пока Украина сражается против России, НАТО не будет иметь какой-то другой войны, считает Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, член-корреспондент британского Королевского института оборонных исследований и исследований безопасности (RUSI).

Он уверяет, что это та война, ради которой НАТО было создано, а потому позиция европейцев относительно того, что они не могут дать Украине больше оружия, потому что у них не останется для себя, — это абсурд.

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В интервью Radio NV Данилюк рассказал, какими масштабными должны быть поставки вооружений Украине и какой будет полная победа над Россией.

— Ваши коллеги из Британского королевского института Ник Рейнольдс и Джек Уотлинг недавно вышли с очередным аналитическим обзором по промежуточным итогам украинского наступления. Один из выводов: та подготовка, которую проходили наши бойцы на мощностях НАТО, мягко говоря, не совсем соответствует тем вызовам, с которыми столкнулись наши бойцы в Запорожской области, на таврийском направлении. И нужно это все менять. Сейчас выглядит так, пишут ваши коллеги, что тактика, которую выбрали Вооруженные силы Украины, единственно возможная — хорошо проверенная нашими защитниками тактика, как они умеют, как они знают, как умеют преодолевать и те минные поля, и все оборонительные укрепления, которые на самом деле просто беспрецедентны. Вы согласны с такой позицией, вызовы оказываются совсем другими?

— Будем объективны, есть классическое правило 3:1: чтобы осуществлять наступление на подразделения, которые находятся в обороне, необходимо трехкратное преимущество. Очевидно, у нас трехкратного преимущества нет. И здесь мы говорим не только об отсутствии этого преимущества в живой силе, но и в том, что на самом деле значительное количество наших подразделений не оснащены должным образом. Очевидно, когда мы говорим об очень хороших западных системах, которые поставляются в Украину западными партнерами, несмотря на качество самих систем, количество этих систем не соответствует объему вызовов, которые перед нами стоят.

Условно говоря, сейчас для того, чтобы обеспечить все бригады (кстати, не только на южном направлении, а и на восточном также, потому что ситуация однородная), нам необходимо было бы обеспечить все бригады, которые есть, до того уровня, чтобы они действительно считались механизированными. Это означает, что в каждой бригаде должны быть десятки единиц боевых машин пехоты, десятки единиц танков. А на сегодня у нас общий объем тех систем, который поступил от западных партнеров Украины, исчисляется десятками.

То количество техники, которое было предоставлено Украине, позволяет оснастить три-четыре бригады. Это реальность. Причем это касается и артиллерии, и средств связи, РЭБ и всего необходимого для того, чтобы бригада, как военный организм, была способна выполнять свои задачи.