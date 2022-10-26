«Переход на новые нормы». Синоптик рассказал, какой будет зима 2022−2023 в Украине 26 октября, 18:05 Украину ждет «европейская» зима (Фото:AndrewLozovyi / depositphotos)

По последним данным синоптиков, по сравнению с нормой, зима будет относительно теплой.

Синоптики утверждают, что времена аномальных холодов давно прошли. Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык рассказал НВ, какой будет зима 2022−2023. По его мнению мы перешли на «европейские» зимы и сильные морозы отныне будут скорее исключением.

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Новые нормы расчета

В этом году украинский гидрометцентр перешел на новые нормы расчета средних значений зимы, поэтому она будет на несколько градусов теплее среднестатистических показателей. Не исключаются и непродолжительные похолодания.

«Есть средние значения для сравнений. Они рассчитываются на основе показателей в течение 30 лет» — объясняет Владислав Билык. — «До 2021 года использовали период 1961—1990 годов. То есть, за 30 лет вычисляли средние показатели зимы, скажем, и с ними сравнивали. Сейчас мы начали ориентироваться на 1991−2021 годы. Это новая норма. И она отличается, ведь если взять 70-е — 80-е годы, то зимы были более холодные. И в таком случае отклонения от среднестатистических показателей были вроде бы больше.»

Новые нормы на практике

В 2019 году зима была на 2−3 градуса теплее «нормы», ведь мы придерживались старых показателей, а прошлая зима — всего на 1−2 градуса. Это произошло не из-за климатических изменений, как могут подумать многие. Изменились среднестатистические показатели, которые учитываются для сравнения. Теперь их проводят в соответствии с новыми правилами.

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