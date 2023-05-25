Мужчин призывного возраста, незаконно пересекших границу, ждет наказание — МВД готовит закон 25 мая, 10:08 Игорь Клименко (Фото:МВД)

В Украине готовится законопроект, согласно которому мужчинам призывного возраста, которые незаконно пересекли границу во время военного положения и вернулись, предусматривается наказание. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина.

По словам Клименко, в настоящее время правила и ограничения по ответственности за незаконный выезд за границу не установлены, однако по окончании войны этот вопрос будет регулироваться.

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Он отметил, что, скорее всего, будет выпущен соответствующий закон по совместной инициативе Кабинета министров и депутатов Верховной Рады.

Министр отметил важность международного опыта, согласно которому будут приниматься соответствующие меры.

«Как раз мы с вами поговорили об этом и уже займемся изучением именно международного опыта. Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу», — подчеркнул он.

Он также добавил, что техническое оснащение границы является приоритетным.

«Сейчас мы с международными партнерами говорим о совместном обустройстве границы. Более того, мы на некоторых участках вместе несем службу с нашими европейскими партнерами. Но не забываем, что очень многие находятся на востоке и юге нашего государства», — сказал Клименко.

Кому можно пересекать государственную границу

Согласно закону Украины, мужчинам 18−60 лет во время действия военного положения запрещено выезжать за границу.

Однако по сообщению Госпогранслужбы, есть перечень исключений, согласно которым мужчины могут уехать за границу:

снятые с военного учета по состоянию здоровья,

временно непригодны к военной службе,

отец троих и более детей,

отец, который сам воспитывает детей,

мужчины с инвалидностью I-III группы,

мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью,

мужчины, сопровождающие родственников на лечение,

мужчины с постоянным местожительством за границей,

раненые военнослужащие,

водители и волонтеры,

моряки,

спортсмены и культурные деятели.