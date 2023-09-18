Буданов назвал три цели ударов дронами по территории России 18 сентября, 06:12 Пользователи стали примерять на Буданова собственные воспоминания о студенческой жизни (Фото:НВ)

Кампания Украины по использованию беспилотников против России имеет три главные цели. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist, опубликованном в воскресенье, 17 сентября.

Первой целью Буданов назвал истощение российские системы противовоздушной обороны.

Вторая цель, по его словам, заключается в том, чтобы вывести из строя военный транспорт и бомбардировщики.

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Третья — это нанести ущерб военным производственным объектам. Чтобы проиллюстрировать эту цель, начальник ГУР привел пример недавнего удара по заводу по производству ракетного топлива в Тверской области.

«Мы хотим вывести их из зоны комфорта», — подытожил он.

Кроме главных целей, Буданов назвал и вторичную цель атак дронами по территории страны-агрессора. Эта цель, по его словам, является психологической: посеять беспокойство среди населения и нарушить нормальные экономические процессы внутри России. В качестве примера он упомянул закрытие крупных аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, что стало почти ежедневным явлением.

17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.

В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.

В ночь на 17 сентября сообщалось об атаке дронов на Крым и Москву.