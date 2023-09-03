В ВСУ назвали цель «наступления» оккупантов на Лимано-Купянском направлении 3 сентября, 16:17 Украинские военнослужащие вблизи города Купянск (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты на Лимано-Купянском направлении хотят прорвать оборону ВСУ в районе Новоегоровки Луганской области и пробить там «коридор».

Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении произошло пять боевых столкновений.

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«Противник сосредоточивает свое внимание в направлении Новоегоровки. Он хочет пробить некий коридор в нашей обороне именно на этом направлении, поскольку у Новоегоровки сосредоточены господствующие высоты», — отметил Евлаш.

Спикер отметил, что россияне пытаются «вклиниться», чтобы продвинуться к реке Оскол. Однако атаки врага безрезультатны, поскольку Силы обороны Украины сдерживают штурмы.

Он добавил, что за сутки украинским защитникам удалось ликвидировать 126 оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

полевой склад с боеприпасами,

один автомобиль,

семь беспилотников, из которых шесть типа Ланцет.

Разведка Минобороны Британии сообщала, что российские войска стремятся остановить украинское контрнаступление, осуществляя наступательные действия возле Купянска, чтобы отвлечь Силы обороны от прорыва на юге Украины.

27 августа Евлаш заявил, что Россия сосредоточила на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч военных.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также отмечала, что в эпицентре внимания противника есть Купянское и Лиманское направления, где враг пытается отвлечь украинских военных. По ее словам, российские оккупанты «приняли решение, что они будут всеми силами пытаться двигаться вперед именно по тем направлениям».