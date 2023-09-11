«Это просто чудо Божье». Как ВСУ ведут ежедневные штурмы в условиях дефицита западного оружия — Данилюк 11 сентября, 15:55 Военнослужащие ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Несмотря на то, что западные партнеры поставляют в Украину высококачественные системы вооружения, количество этих систем далеко не соответствует объему вызовов, стоящих перед Вооруженными силами Украины.

Такую проблему в интервью NV подчеркнул Александр Данилюк, экс-советник министра обороны Украины, член-корреспондент британского Королевского института оборонных исследований и исследований безопасности (RUSI).

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По его словам, для того, чтобы полноценно оснастить все украинские бригады (не только на южном направлении, а и на восточном), необходимо было бы обеспечить их «до того уровня, чтобы они действительно считались механизированными». «Это означает, что в каждой бригаде должны быть десятки единиц боевых машин пехоты, десятки единиц танков. А на сегодня у нас общий объем тех систем, который поступил от западных партнеров Украины, исчисляется десятками», — подчеркнул Данилюк.

Поэтому то количество техники, которое было предоставлено Украине, позволяет оснастить лишь три-четыре бригады, подчеркнул он. «Это реальность. Причем это касается и артиллерии, и средств связи, РЭБ и всего необходимого для того, чтобы бригада, как военный организм, была способна выполнять свои задачи», — добавил он.

Именно поэтому украинским военным приходится творить чудеса в контрнаступлении подчеркнул Данилюк. «Будем объективны, есть классическое правило 3:1: чтобы осуществлять наступление на подразделения, которые в обороне, необходимо трехкратное преимущество. Очевидно, у нас трехкратного преимущества нет. И здесь мы говорим не только об отсутствии этого преимущества в живой силе, но и в том, что на самом деле значительное количество наших подразделений не оснащены должным образом», — отметил он.

По словам Александра Данилюка, одним из основных вызовов «для того, чтобы говорить, что это бригада, надо понимать, что в этой бригаде должна быть бригадная артиллерия, танковый батальон и т. д. ». «Все эти компоненты должны быть, тогда это бригада. Да, это пехотная механизированная бригада. А в противном случае это какое-то вспомогательное подразделение», — подчеркнул он.

«То, что у нас эта легкая пехота, которая не имеет даже близко всей номенклатуры вооружения и военной техники, которую они должны иметь, силами двух взводов штурмуют и захватывают российские опорники ротного уровня, — это просто чудо Божье.», — резюмировал Данилюк.

Именно поэтому он считает постепенное продвижение ВСУ в контрнаступлении «продолжением украинского военного чуда». Ведь когда ВСУ имеют успехи, пусть и тактические, на востоке и юге Украины, «то эти успехи достигаются не за счет того, что у нас есть количественное преимущество в живой силе или технике, а просто за счет мастерства украинских воинов, мастерства украинских командиров, их самоотверженности и, бесспорно, морального превосходства, которое они имеют», подчеркнул Данилюк.