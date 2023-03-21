В Силах обороны рассказали, какой техники не хватает оккупантам

21 марта, 12:02
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Оккупанты столкнулись с нехваткой бронетехники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Оккупанты столкнулись с нехваткой бронетехники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Сейчас российские оккупационные войска столкнулись с нехваткой бронетехники, в частности бронированных машин БМП-1.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Замечено, что у них недостаток БМП-1. Из новейшего используют барражирующие боеприпасы Ланцет, раньше их столько не было. Сейчас наши военные решают, как противодействовать этому вооружению», — отметил он.

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Череватый добавил, что за минувшие сутки украинским защитникам удалось уничтожить вражескую боевую машину пехоты, миномет Василек и беспилотник Стриж.

В предыдущие дни уничтожили танки Т-72, а также новейшие Т-80 и Т-90, добавил он.

По информации Генштаба, за сутки украинские защитники уничтожили 15 российских танков.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетехника БМП Война России против Украины

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