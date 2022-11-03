За танк или САУ — почти 500 тыс. грн. Какое вознаграждение в Украине можно получить за уничтожение или захват вражеской военной техники 3 ноября, 07:58 Российская БМД-4М, застрявшая в Гостомеле во время боя с бойцами ГУР МО Украины (Фото:СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА ЗСУ)

Во время действия военного положения за захват или уничтожение вражеской техники предусмотрено высокое вознаграждение.

В 2020 году Минобороны утвердило Порядок выплаты вознаграждения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации или в антитеррористической операции, других мероприятиях периода. Настоящий Порядок определяет размеры и условия выплаты вознаграждения военнослужащим за:

непосредственное участие в военных конфликтах,

непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в условиях особого периода;

за уничтожение и захват вражеской техники.

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Об этом рассказала адвокат Наталья Лисова.

Как получить вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику

Выплата вознаграждения производится по месту прохождения службы на основании приказов командиров органов военного управления и воинских частей. Командирам воинских частей — на основании приказов высших командиров (начальников, руководителей).

Увеличение вознаграждения за уничтоженную/захваченную технику распределяется по решению командира между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в уничтожении.

В приказы о выплате вознаграждения включаются также военнослужащие, которые во время выполнения задач погибли, захвачены в плен или заложниками, а также интернированы в нейтральные государства или безвестно отсутствуют. В таких случаях вознаграждение выплачивается:

жене (мужу), в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (им) или законным представителям (опекунам, попечителям) или усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства — независимо от их возраста), а также лицам, состоящим на содержании военнослужащих, или родителям военнослужащих равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

Как подтвердить захват или уничтожение вражеской техники

Документы, подтверждающие уничтожение (захват) техники вместе с боевым донесением по подчиненности направляются в орган военного управления для рассмотрения. Таковы:

журнал боевых действий ( журнал ведения оперативной обстановки);

журнал ведения оперативной обстановки); рапорт ( донесение) командира подразделения, группы ( воинской части) по подчиненности, который выполнял (к оторая выполняла) задача, в которой подробно указываются обстоятельства, место ( координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной/захваченной техники, сумма увеличения вознаграждения, причитающаяся к выплате каждому военнослужащему, участвовавшему в уничтожении ( захват) техники;

донесение) командира подразделения, группы воинской части) по подчиненности, который выполнял оторая выполняла) задача, в которой подробно указываются обстоятельства, место координаты), дата, время, способ уничтожения, тип уничтоженной/захваченной техники, сумма увеличения вознаграждения, причитающаяся к выплате каждому военнослужащему, участвовавшему в уничтожении захват) техники; донесение ( доклад, рапорт) командиров смежных ( разведывательных) подразделений, которые по результату визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники;

доклад, рапорт) командиров смежных разведывательных) подразделений, которые по результату визуального наблюдения подтверждают уничтожение техники; данные фото- или видеофиксации , технических средств разведки ( наблюдение), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы по уничтоженной технике;

, технических средств разведки наблюдение), видеозапись отражения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы по уничтоженной технике; акт оприходования трофейного имущества — по захваченной технике.

Решение о признании техники уничтоженной или захваченной, принимается на основании не менее трех из вышеупомянутых документов, из которых можно сделать вывод об уничтожении/захвате техники противника, и оформляется распорядительным документом (приказом) руководителя органа военного управления.

В приказе отмечают:

обстоятельства, место, дата, время; способ уничтожения/захвата техники; тип этой техники; конкретные лица подразделения, экипажа и приравненного к ним подразделения ( или отдельное лицо в случае самостоятельного выполнения задания), которые ( какая) выполняли ( а) задачи по уничтожению ( захват) техники; сумма увеличения вознаграждения, принадлежащего каждому лицу подразделения, экипажа ( или отдельному лицу в случае самостоятельного выполнения задания) ( какая) выполняли ( а) боевая задача, с учетом их вклада.

Какое вознаграждение можно получить за захват или уничтожение вражеской техники

Корабля 1 ранга — 243 600 грн;

Корабля 2 ранга — 182700 грн;

Корабля 3 ранга — 121800 грн;

Корабля 4 ранга — 974402 грн;

Боевой самолет ( истребительной и штурмовой авиации), зенитного ракетного комплекса — 1218003 грн;

истребительной и штурмовой авиации), зенитного ракетного комплекса — 1218003 грн; Реактивной системы залпового огня — 609004 грн;

Тактического ракетного комплекса, военного самолета — 548105 грн;

Танка, наземной артиллерии ( самоходной), боевого вертолета — 487206 грн.

самоходной), боевого вертолета — 487206 грн. Наземная артиллерия ( другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса — 426307 грн.

другой), военного вертолета, противотанкового ракетного комплекса — 426307 грн. Боевой машины пехоты ( десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 426308 грн.

десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины — 426308 грн. Другого летательного аппарата ( объекта), оснащенного средствами поражения или наблюдения ( в том числе беспилотного) — 365409 грн.

объекта), оснащенного средствами поражения или наблюдения в том числе беспилотного) — 365409 грн. Переносного зенитного ракетного комплекса — 3045010 грн.

Суда военного ( вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 тыс. тонн — 3045011 грн.

вспомогательного) обеспечения водоизмещением более 5 тыс. тонн — 3045011 грн. Суда военного ( вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 2436012 грн;

вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 2436012 грн; Военный автомобиль ( грузового, специализированного), малогабаритного боевого судна ( разведывательного) назначения, военного тягача, военных инженерных машин: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий — 12180 грн;

Напомним, ранее НВ рассказывал, какие льготы получают украинские военнослужащие в 2022—2023 годах.