В Воздушных силах рассказали, как Кремль может отреагировать на взрывы на военных аэродромах 7 декабря, 12:01 Какое решение примет военное командование РФ после взрывов на военных аэродромах (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

После серии взрывов на военных аэродромах российское командование может принять решение переместить стратегическую авиацию.



Об этом в эфире телеканала Киев сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Этот „хлопок“, который состоялся по непонятным причинам на территории РФ, он вызвал реакцию. Может, будут предприняты меры по перемещению техники», — отметил он.

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По словам Игната, поврежденные самолеты будут долго восстанавливать, но Украине от этого «не легче».

«От этого радостно, но не легче, потому что у РФ еще много самолетов такого типа. Но каждый „хлопок“ нам на радость, будем смотреть как противник будет на это реагировать», — добавил он.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.