Путину уже ничего не поможет. Что заставит Кремль умолять о мирных переговорах и к чему это приведет, — военный эксперт 1 октября, 10:11 Эксклюзив НВ Большое наступление: Военный эксперт объяснил, что заставит Путина согласиться на капитуляцию (Фото:DR)

Почему наступление ВСУ в Луганской области — это лишь промежуточный шаг к победе и что самое способное всадить Москву за стол переговоров, — рассказал эксперт Информационного сопротивления Александр Коваленко.

В начале октября российские войска оказались в затруднительном положении в Лимане - важном с военной точки зрения городе на перекрестке Харьковщины, Донбасса и Луганщины. Но несмотря на то, что перед ВСУ открылись перспективы освобождения всего севера последнего из перечисленных областей, московский диктатор Путин аннексировал оккупированные территории Украины и прибег к откровенным угрозам Запада.

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Следовательно, неудачи на фронте пока не утолили воинственный пыл Путина. Что может изменить настроение кремлевской верхушки? Об этом НВ поговорил с Александром Коваленко, военно-политическим экспертом группы "Информационное сопротивление".

— Если смотреть на военное положение на фронте: кажется, Путин сам руководит войсками и делает это очень неловко. Что должно произойти, чтобы он стал более осторожным, более рациональным в своей «деятельности»?

— То, что сейчас происходит, действительно нерационально. Он не использует те военные возможности, которые у него даже сегодня есть, чтобы хоть как-то выйти из ситуации. Потому что он пытается удержать утраченные территории, которые они якобы смогли захватить и даже провести псевдореферендум. Но удержать их не удастся: на это будет тратиться гораздо большее количество ресурсов, еще больший потенциал экономики, бюджет, другой ресурс. Путин не откажется от того, чтобы продолжать реализовывать так называемый план по присоединению этих территорий к РФ. Поэтому исключительно для нашей стороны переговоры возможны только по одному условию — это компромисс по его капитуляции. Мы все понимаем, что все будет приходиться до капитуляции.

— Изменит ли ситуацию прорыв ВСУ возле Сватова, если мы дойдем до Луганска? Какая военная операция может все изменить?

— Мы можем видеть большое количество таких ситуаций с прорывами, с контрнаступлениями, которые, как нам кажется, будут иметь какое-то влияние. Но, на мой взгляд, это полумеры.

Именно временно оккупированный полуостров Крым, когда начнется его деоккупация, принудит Путина к переговорному процессу. Потому что Херсонщина, Запорожье, Луганщина, Донетчина — это территории, которые не являются для Путина столь важными. Даже после «референдума» и их аннексии, россияне понимают, что это никого не остановит, понимают, что ядерным оружием они никого не испугают. А вот именно временно оккупированный полуостров Крым, который они считают своим с 2014 года, — это действительно тот момент, который заставит Путина использовать какие-то милитарные элементы, которые он достаточно не использовал. Но именно атака на Крым сможет вынудить российского президента пойти на переговоры.

Он может начать это в ультимативном тоне: типа, если будут совершаться контрнаступательные действия в направлении Крыма, он задействует ядерное оружие. Но ничего такого не будет, мы это понимаем. Переговоры будут проводить не президенты Зеленский и Путин, один на один, а переговорные группы. Это будет осуществлено для того, чтобы если Россия вынуждена будет пойти на какие-то договоренности с Украиной, то есть уйти из Крыма так или иначе, то это уже не вина Путина, а тех, кто провел переговоры.

— А как можно атаковать Крым? Это может быть морской десант ВСУ?

— Не будет никакого морского десанта, воздушного десанта. Ситуация будет напоминать ту, что была с островом Змеиный. Только полуостров Крым — гораздо большая территория. Поэтому это будет немного по другому сценарию. Сначала освобождение Запорожской области, которая является ключом ко почти всему Югу. После чего начнется освобождение южной части Донецкой области, а также левобережной Херсонской области. Это позволит так или иначе пойти именно к Азовскому морю, выйти к административному пределу с временно оккупированным Крымом. Когда мы будем на этом пределе, сможем оказывать непосредственно высокоточное огневое воздействие по объектам военной инфраструктуры российских оккупантов. Так же, как мы поступали по острову Змеиный. И так, как сейчас поступаем на правом берегу Херсонской области. То есть, никуда не торопясь, будем постепенно уничтожать вражеские объекты. Поскольку это будет происходить примерно в 2023 году, не раньше, то Путин очень хорошо понимает: у него есть вот такой запас времени. За это время он может пытаться придумать перспективный план. Но ему уже ничего не поможет.