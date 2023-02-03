Не F-16. Подоляк назвал три вида оружия, которые необходимы Украине на данном этапе войны 3 февраля, 19:55 Вертолет Apache (Фото:Anthony Clarke / Flickr)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Radio NV назвал три вида оружия, которые необходимы Украине на данном этапе войны.

«Для конкретного этапа войны сегодня нужны три составляющие. Первое — дальнобойные ракеты, позволяющие уничтожить тыловую логистику в России, превентивно снизят наступательные возможности РФ. Второе – бронетехника, позволяющая быстро сломать первый, второй эшелон российской обороны, широко зайти уже на всю территорию, которую нужно деоккупировать. И третье – это штурмовая авиация, которая существенно улучшит защиту наших штурмовых отрядов, которые будут идти на территорию, чтобы ее деоккупировать», – сказал Подоляк в эфире Radio NV.

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По словам советника главы ОП, у ВСУ был очень эффективный период в начале использования Хаймарсов, когда склады, базы и казармы оккупантов были гораздо ближе к фронту.

«И это дало очень существенный эффект. Очень быстрое уничтожение снабжения, тыловой инфраструктуры, логистики российской армии резко ухудшили ее боеспособность», — объяснил он.

Подоляк добавил, что сейчас «базы, казармы, концентрации ресурсов и живой силы [расположены] на расстоянии 150 км плюс» от линии фронта, поэтому украинской армии необходимы дальнобойные ракеты.

Также он объяснил, что штурмовая авиация — это авиация «которая на сверхнизких высотах может прикрывать наши наступательные отряды, то есть наших идущих вперед ребят», уничтожая российское вооружение и оккупантов ближе к линии фронта. Советник главы ОП отметил, что проблема с такой авиацией состоит в том, что обучение ее использованию длится даже дольше, чем обучение использованию танков.

В ответ на уточняющий вопрос Подоляк подтвердил, что речь идет не об истребителях F-16, которые решают свои задачи.

Он согласился с тем, что в качестве штурмовой авиации украинские военные могли бы применить вертолеты Апач.

"Апачи - это инструмент, [подходящий] абсолютно под этот этап войны", - сказал советник главы ОП.

По данным издания Bloomberg, Украина может получить дальнобойные ракеты GLSDB через девять месяцев.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее называл дальнобойные ракеты одной из трех тем вооружений (вместе с танками и истребителями), по которым союзники Украины пока не имеют политического решения. В январе партнеры согласились передать Украине первые тяжелые западные танки – Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams.

20 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, в который входят БМП Bradley, БТР Stryker, системы ПВО Avenger, высокоточные 155-мм артиллерийские снаряды и не только.

