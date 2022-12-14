В Воздушных силах рассказали, какое вооружение поможет Украине защититься от баллистических ракет 14 декабря, 12:00 Комплексы Patriot и SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет (Фото:Official U.S. Navy Page/flickr.com)

В Воздушных силах заявили, что комплексы Patriot и SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Защита от баллистических ракет это и Patriot, и SAMP-T, которые могут сбивать их. Но мы не раз уже говорили, что сбивать баллистические ракеты даже этими средствами не так просто. Их нужно иметь достаточное количество, чтобы обезопасить себя от такого нападения. Поэтому лучший способ уничтожать баллистику — именно на старте», — отметил Игнат.

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По его словам, об этом знает высшее военно-политическое руководство Украины и ее партнеры, «поэтому есть определенный план действий по этому поводу».

Ранее представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что Россия пытается получить от Ирана «сотни» баллистических ракет и предлагает «беспрецедентную» военную и техническую помощь.

По данным британской разведки, РФ пытается получить больше оружия от Ирана, в том числе баллистические ракеты. В ответ Москва, скорее всего, предложит Тегерану «беспрецедентный уровень военно-технической поддержки, который трансформирует их оборонные отношения».

В Воздушных силах заявляли, что у Украины нет средств для уничтожения баллистических ракет.