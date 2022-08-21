«Война может быть надолго». Какими видит стратегию власти, наступление на юге и будущее войны главный реалист из Вернись живым Тарас Чмут

21 августа, 08:40
Эксклюзив НВ
С начала полномасштабной войны фонд Вернись живым, который возглавляет Тарас Чмут, собрал на украинскую армию 4 миллиарда гривен (Фото:Александр Медведев / НВ)

С начала полномасштабной войны фонд Вернись живым, который возглавляет Тарас Чмут, собрал на украинскую армию 4 миллиарда гривен (Фото:Александр Медведев / НВ)

Автор: Наталья Роп

О долгой войне, нужном оружии, отношении к «военным» заявлениям Офиса президента и 4 млрд грн донатов НВ рассказал Тарас Чмут, руководитель крупнейшего украинского фонда помощи армии.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину благотворительный фонд Вернись живым, который занимается помощью армии с 2014 года, за сутки собрал более 20,5 млн. грн. Это больше, чем организации, удалось собрать за весь прошлый год. А дальше эта цифра только росла и сегодня превысила 4 млрд. грн.

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Более 70% пожертвований совершают обычные украинцы, признается в интервью НВ глава фонда Тарас Чмут. С их помощью для армии уже удалось купить целый беспилотный комплекс «Байрактар», ряд других беспилотников, тепловизоры и прочее. Вернись живым стал первым украинским фондом, получившим лицензию на закупку оружия заграницей. Поэтому теперь в его планах — приобретение бронетехники.

НВ пообщался с Чмутом о том, достаточно ли сегодня в Украины сил и вооружения для контрнаступления, что нужно для победы, как фонд получил лицензию на закупку оружия за границей и продолжают ли украинцы активно перечислять деньги на армию.

https://youtu.be/ZS2V5t-s2qA

— Начнем со взрывов, которые прогремели 9 августа на военном аэродроме в оккупированном Крыму. В Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине оружие, которое могло достичь такого расстояния. Какова ваша версия: чем могла ударить Украину по полуострову?

— У меня нет версий. Их бессмысленно создавать. Украина не в первый раз наносит удар по российским объектам в тылу: как на российской территории, так и на временно оккупированных территориях. Это может быть разная техника, разные виды вооружения, и не имеет значения, которое конкретно применялось.

— Есть ракеты украинского производства, с помощью которых можно было бы попасть на расстояние более 200 км?

— Нет, нету.

— То есть если это и была украинская сторона, то не с помощью украинских ракет?

— Откуда вы взяли, что это ракета?

— Что это может быть?

— Это могут быть разные способы. Не обязательно ракеты.

— Западные СМИ писали: это могли сделать с помощью модификации Нептуна или украинского ракетного комплекса Гримм.

— Украинского ракетного комплекса Гримм как изделия не существует. Соответственно, не мог быть Гримм. И то, что в медиа представляют, как Гримм, это просто некомпетентность и отсутствие глубины понимания ситуации с этим ОТРК [оперативно-тактическим ракетным комплексом].

В последнее время Украина начала получать вооружение большей дальности. Как это изменяет ситуацию на фронте?

— Это оказывает положительное влияние на наши возможности по впечатлению целей в оперативно-тактической глубине с 50−100 км. Мы можем сейчас накрывать цели, которые, с одной стороны, раньше для нас были в большинстве своем недостижимы. С другой стороны, наличие современных подобных средств позволяет менее бережно относиться к украинским ракетам Точка-У [комплекс советского образца] и использовать их для работы на 120 км.

Это уже изменяет ход войны? Или еще рано об этом говорить?

— Однозначно рано говорить об изменении хода войны, но это существенно усложняет ведение боевых действий для противника, и в какой-то мере выигрывает время, ресурс для нашей армии.

— Какое вооружение сегодня наиболее остро нуждается в украинском войске?

— Бронетехника, артиллерия, системы ПВО, автотехника. А дальше уже беспилотники, средства связи, ночная оптика и так далее.

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— Сколько нам нужно такого вооружения, чтобы изменить ситуацию на фронте?

— В условиях полномасштабной войны нет достаточного количества. Любая техника рано или поздно может закончиться, и она дает нам какие-то возможности. По всей видимости, мы не получим завтра все по всей номенклатуре, что мы хотим. То есть это некий процесс. И чем он быстрее, с одной стороны, тем больше возможностей. С другой стороны, тем больше вызов перед нами, потому что нужно отбирать людей, готовить их, они должны овладевать, на практике понимать, как оно себя показывает. Потому что бумажные ТТХ (тактико-технические характеристики) и реальные ТТХ — это разное, это процесс.

— Каковы перспективы получения вооружения, которое вы назвали наиболее необходимым сейчас? Бронетехники в частности?

— Мы ее получаем от разных стран в разных количествах. Но мы в большинстве своем получаем либо постсоветскую, либо подобную технику, либо MRAP [колесные бронеавтомобили с усиленной противоминной защитой] и машины подобного класса. А нам все же хотелось бы полноценные боевые машины: БМП, БТРы и танки. Это та техника, которая нужна для наступления, о котором мы относительно долго говорим.

— Мы сегодня зависимы только от западного вооружения? Есть ли что-то эффективно производящее и применяющее Украина?

— Есть, производим: и беспилотники, и боевую бронетехнику, бронемашины и радиотехнические средства. Скажем так, украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) существенно пострадал, но в отдельных отраслях он восстанавливается, и сейчас появляются новые предприятия, предлагающие новые решения, и конкуренция растет. А это оказывает положительное влияние на рынок. Однозначно мы должны делать значительную ставку на отечественного производителя, поскольку 100% мы не можем покупать на Западе. Это невозможно.

— В июне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял: чтобы выиграть войну Украине нужен такой паритет тяжелого оружия — 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО, 500 танков, 2000 единиц бронетехники, 1000 дронов. Вы с такой оценкой ситуации согласны?

— Я не готов комментировать какие-то цифры от людей, некомпетентных и не занимающихся вопросами техники и вооружения.

— Но такое количество оружия помогло бы переломить ситуацию?

— Это просто цифры от человека, не имеющего отношения к сектору безопасности и обороны. И комментировать их — легитимизировать их в медиа и обществе.

— Ладно, какие тогда факторы, или количество оружия должно быть, чтобы эта победа, о которой все говорят, наступила? Каков этот рецепт?

— Нет какой-либо линейной зависимости. Мы сражаемся с ядерным государством. Представьте, что у нас завтра появляется 10 тыс. танков, а послезавтра по нам наносят ядерный удар. Помогут ли нам 10 тысяч танков в случае ядерного удара? Наверное, нет. Поэтому нет какой-то цифры, сколько нужно. Ее просто нет. Любая помощь важна и необходима. Она позволяет где-то компенсировать потери, где-то нарастить потенциал, а где-то выиграть время. Но это не какая-то панацея и нет какого-то одного оружия, которое все решит. Это синергия разных видов, типов, образцов, от фото до авиации, от ракетных комплексов до банальных грузовиков, от приборов ночного видения до гранатометов.

Это так. Но без вооружения мы теряем много людей.

— Мы не знаем наших потерь. Мы не можем знать, много ли мы теряем в отношении противника или нет. Ибо мы не знаем и мы не проводили полномасштабные наступательные действия, чтобы понять, насколько наступление в целом возможно, и насколько оно возможно с точки зрения потерь.

— Многие говорят о контрнаступлении на юге. Достаточно ли у нас сегодня сил и вооружения, чтобы это совершать?

— По-моему, нет, — в таком формате, как есть сейчас. Или с большими потерями. С другой стороны, тактическая обстановка в Херсонской области может способствовать тому, что россияне покинут правобережье Херсонской области, отступят самостоятельно, как они это сделали на севере, и закрепятся на линии Днепра. Такой вариант возможен.

— Последний реалистичный сценарий?

— Довольно да.

— В каких терминах это можно реализовать?

— Опять же, с терминами сложная история. Поскольку все зависит от того, какова будет ситуация на поле боя. Но сейчас это происходит, мы сейчас ведем огонь по мостам, пробуем какие-то локальные наступательные действия для того, чтобы отсечь противника с применением современного западного оружия, и это способствует тому. Но опять же полномасштабное наступление требует достаточного количества бронетехники, артиллерии, авиации, которые как одно целое работают в одной системе. Не говоря уже о том, что все это требует квалифицированных, компетентных и мотивированных людей.

— А их хватает?

— Никогда на войне вам не может хватать всего. Всегда есть потребность в большем, сколько бы вас ни было. Потому что вы ведете войну.

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— Вам как фонду с 24 февраля пришлось существенно масштабировать свою помощь. Теперь работаете не только для подразделений Донецкой и Луганской областей, но и по всем горячим точкам в Украине. Как вам с этим удалось справиться? Вы готовились?

— Вы вступаете в войну не в состоянии, как хотелось бы, а в состоянии как есть. Никогда нельзя быть на 100% готовым к войне. И мы не исключение. Хотя какие-то превентивные меры и действия были предприняты. То, что вышло, оно вышло так, как вышло. Мы не могли на это повлиять. И многие решения принимались по ходу развития событий с выводом значительной части офиса в Ивано-Франковск, с определением тех 7 направлений работы, по которым мы сейчас работаем, со стартом внешнеэкономической деятельности и так далее.

— Сколько помощи удалось собрать с 24 февраля?

— Более 4 млрд грн. Плюс криптовалюта, которую сложно считать, потому что разные валюты в разные периоды времени по-разному конвертируются.

— Какая часть пожертвований из этой суммы принадлежит обычным украинцам, а не бизнесу?

— Большинство на самом деле — 70−80%. Но ведь вы не знаете [точно], потому что кое-где вы не знаете, от кого приходят средства. И огромное количество транзакций открыто — на сайте можно посмотреть, кто и сколько бросает.

Фонд Вернись живым первым в Украине приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 (Фото: БФ Вернись Живым)
Фонд Вернись живым первым в Украине приобрел беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 / Фото: БФ Вернись Живым

— Весной волонтеры говорили о том, что количество пожертвований падает. Какая ситуация в вашем фонде с этим?

— Уровень донейтов привязан к экономическому состоянию страны. Соответственно, когда он проседает, то и уровень поступлений проседает. Сейчас мы находимся на определенном плато, которое длится уже два-три месяца. Мы поддерживаем его, в этом наша работа. То есть, мы умеем делать так, что люди продолжали нам доверять свои средства для помощи вооруженным силам.

— Как удается поддерживать это плато?

— Правильная коммуникация, репутация, объяснение почему так, а не иначе, эффективность в работе.

— Вы ездили в США, после чего появилась информация о том, что там собираетесь открыть офис Вернись живым. Начал ли он уже работать?

— Мы работаем над этим. Это процесс, он небыстр и требует определенной взвешенности, и он не может быть моментально сделан.

— На чем он сосредоточит свою работу?

— Фандрейзинг, лоббирование проукраинской позиции и получение помощи — техники и вооружения в том числе. И в целом по изменению восприятия Западом Украины.

— Как вы это отношение измените?

— Проактивная работа в Вашингтоне. Это встречи с конгрессменами, сенаторами, лоббистами, журналистами с донесением правильной целевой аудитории корректной позиции и корректной информации. Аналитика по определенным темам, совместная коллаборация с американскими аналитическими центрами. Есть много разных форматов, как это можно делать в разрезе полгода — двух лет.

— Соответственно, вы ожидаете, что американцы будут жертвовать средства на счета фонда?

— Для американского офиса — да.

— Каким вы видите портрет американца, готового жертвовать для Украины?

— Понятия не имею. Это не имеет значения, это формальная работа, не дающая результата.

— У вас есть понимание, вернувшись из Штатов, кто готов отдавать средства на оружие?

— Американцы просто, американский бизнес, организации, желающие помочь Украине, — разные.

— Собирать средства за границей будут для вас в приоритете, учитывая, что падают доходы населения?

— Нет, совершенно нет. Приоритет — работа в Украине. Просто масштабирование нового уровня. После Штатов, может быть, еще будет европейский офис. Это масштабирование. Это больше возможностей, это большее влияние, это просто эволюция, скажем так. Это нормально.

— Вы стали первым украинским фондом, получившим лицензию на закупку оружия за границей. Как это стало возможным?

— Это титаническая работа нашей юриста Русланы Величко, которая с марта делала возможность нам как юридическому лицу завозить товары военного и двойного назначения.

— Что сегодня с помощью этой лицензии вам удалось привезти в Украину?

— Достаточно много. Кроме известного комплекса Байрактар ТB2, это тепловизоры, приборы ночного видения, лазерные дальномеры, теплоприцелы и пока все. Еще несколько сделок сейчас на этапе реализации. Но опять же, теплоприцел — это несколько сделок на разные изделия, на разные количества. Это не об одном, и не о десяти. Это какое-то такое товарное количество, скажем так.

— И вы тоже подписали соглашение с производителем Байракторов. Как будет выглядеть это сотрудничество?

— Мы реализовали с ними первое соглашение на закупку комплекса Байрактар ТB2 с мая по июль. Поэтому это соглашение закрыто.

— Как насчет меморандума о сотрудничестве?

— Он о желании нас и готовности Турции продолжить сотрудничество по итогам первого успешного соглашения. И по линии Байрактара, и по другим перспективным проектам.

— У вас есть намерения дальше закупать Байракторы?

— Я не знаю. По состоянию на данный момент нет, но есть определенные системы и изделия, в которых мы нуждаемся, которые турецкий производитель может нам продать.

— Вы раньше рассказывали о том, что планируете закупать бронетехнику. Как это происходит на практике?

— Есть производители, есть посредники-поставщики — украинские, иностранные. Вы ищете или вас ищут, находите точки совпадения интереса, проверяете. Затем огромный переговорный процесс: цена, доставка, логистика, разрешительные лицензии на продажу в вашей стране, вашей компании, разрешения на транзит по определенным странам, по территории которых товары военного назначения [будут ехать]. Это большой кусок работы, который нужно делать, совершенно незаметный для рядового пользователя. И опять же, все, что связано с товарами военного или двойного назначения, если вы работаете официально, как мы, — это огромная и совершенно нелегкая работа. И кое-где очень неблагодарна.

— Россия пытается вам препятствовать в подписании соглашений?

— Нам — нет. Но я знаю, что Россия также работает на этом рынке достаточно активно, и некоторые другие украинские соглашения россияне перекупали или срывали.

- Например?

— По бронетехнике тоже срывали.

— Раньше ваш фонд больше специализировался на защитной амуниции, тепловизорах и т. д. Сейчас какая часть того, что вы закупаете, составляет самое вооружение?

— Очень сложно сказать. Мы продолжаем возить тепловизоры. Просто если раньше это мог быть охотничий Pulsar, то сейчас это может быть военный тепловизор и это уже идет как товар военного назначения. Эта разница важна, потому что это военный прибор, предназначенный для ведения боевых действий. А то охотничий тепловизор.

— Они были менее эффективными?

— Смотря, какие критерии смотреть. Где-то их достаточно, а где-то нет. Где-то у них меньший ресурс, где-то хуже характеристики, где-то они не столь устойчивы к внешним факторам. Где они непригодны к применению к оружию соответствующих калибров в армии.

— Защитную амуницию больше не закупаете?

— Нет, нам доезжают какие-то остаточные соглашения весны, и проблема как таковая завершилась в основном. Государство подхватило этот вопрос, и в целом какого-либо острого запроса на броню и шлемы сейчас нет. Потребность можно найти в армии, она не на 100% обеспечена. Но это уже не такая критическая потребность, как было весной. Это уже не та ниша, которой мы готовы заниматься.

— Вы часто критикуете власть и оппозицию в том числе. Какие у вас отношения с Офисом президента и правительством на этом фоне?

— Никаких. У меня нет с ними отношений (смеется).

— С кем вы общаетесь с властью?

— С Генеральным штабом, Министерством обороны, с отдельными депутатами, Главным управлением разведки, Министерством по ветеранам. Да и большей частью все.

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— В каком формате это происходит и какие слышите запросы?

— Генеральный штаб и Вооруженные силы — это наш основной, так сказать, клиент. То есть, мы работаем в их интересах. Соответственно, мы тесно координируем и коммуникируем все, что мы делаем: их потребности, наши возможности и так далее. С депутатами — решение каких-то отдельных вопросов, где они могут помочь. И все.

— Чем дольше идет большая война, тем больше конфликтов на фоне политики. С недавнего — ситуация с генералом Марченко, который якобы раскрыл информацию [о планах ВСУ]. Каков ваш взгляд на это?

— Я об этом ничего не слышал. Я не читаю Facebook.

— Хорошо, а вообще есть проблема в утечке информации со стороны высшего военно-политического руководства?

— Есть проблема, что очень многие в этой стране говорят, коммуникируют ли о том, о чем не должны коммуникировать. И создают этим много проблем — это и депутаты, и советники, и помощники, и еще кто-то, в том числе местами представители третьего сектора. Поэтому наша позиция в этом немного иная: мы хоть и много говорим о войне, но значительно взвешеннее и осторожнее, в основном постфактум.

Как эта ситуация с коммуникацией вредит?

— Где-то это замедляет получение западной помощи, где-то создает искусственное недоверие к государству, где-то это искажает фокусировку внимания с важного на вторичное, где-то просто некомпетентность, которую выдают за компетентность и так далее.

— Анализируя последние шесть месяцев войны: стратегию, по которой движется Украина, считаете правильной?

— А есть стратегия?

— А ее нет?

— Я не знаю. Вы ее видели?

— Вы более компетентны в вопросе войны.

— Я ее не видел. Может, она какая-то есть, я ее не видел.

— По тому, как развиваются события, вы ее не видите?

— Скажем так, мы находимся скорее в позиции реагирования на события и появляющиеся вызовы с 24 числа. В большинстве своем их задает фронт, непосредственно поле боя влияет на то, как будет дальше происходить будущее этой страны. Потому мы укладываемся в поле боя. Чем эффективнее будут Вооруженные силы на поле боя, тем больше возможностей, больше времени, больше ресурса, больше потенциала будет у страны, как государства, для отстаивания своей позиции в этом геополитическом противостоянии с Россией — и фактически Запада с Россией.

— Что сегодня, на ваш взгляд, украинцы в большинстве своем еще не понимают о войне, но им стоит об этом знать?

— Что может быть очень надолго.

— Вы видите общую температуру в палате, что люди этого не понимают?

— Да, и все не закончилось, и все не остановилось. Угроза с севера не исчезла, угроза с юга не исчезла, наступление на востоке россиян происходит. Может быть, не так успешно, как им хотелось бы, но происходит.

— В чем проблема того, что этого понимания нет?

— Я не знаю.

— Недостаточная коммуникация со стороны властей, СМИ?

— Я не знаю, но перед властью стоят сложные задачи. С одной стороны, вся страна не может жить в постоянном состоянии войны. Должна работать экономика, люди должны жить. С другой стороны, нужно держать некий уровень напряжения, чтобы люди не расслабились и не забыли, что война происходит. Это сложные задачи, на них нет обычных ответов и обычных решений.

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Теги:   Украинская армия Военные Благотворительность Российско-украинская война Вернись живым

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