Топ-5 видов оружия, необходимых ВСУ. Что именно должен предоставить Запад, чтобы реально помочь Украине разбить россиян — Том Купер 31 мая, 17:05 Бойцы ВСУ ведут огонь из западной 155-мм гаубицы М777 (Фото:REUTERS / Gleb Garanich)

От миллиона снарядов до скоростных ракет — австрийский военный аналитик перечислил реальные потребности украинской армии.

ВСУ нужны не F-16, а артиллерийские снаряды, причем в огромном количестве.

Об этом австрийский военный аналитик Том Купер сказал в эксклюзивном интервью NV, говоря о вооружении, необходимом сейчас Украине для изменения ситуации на фронте.

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«В январе, феврале и марте было четко продемонстрировано, что в первую очередь вам нужно множество артиллерийских снарядов. И я не имею в виду просто отправлять вам ежемесячно 100−200 тыс. или 300 тыс. снарядов. Я имею в виду миллионы снарядов в месяц, пока у вас не будет настолько много снарядов, что вашим военным не придется думать об их расходе», — сказал Купер.

Он добавил, что это первая важная позиция потребностей ВСУ, ведь «артиллерия убивает россиян в больших количествах». «И единственный способ заставить Россию отступить из Украины — уничтожить российскую армию», — пояснил он.

Второй позиция — тяжелое пехотное вооружение, а именно автоматические гранатометы и тяжелые пулеметы.



Третья позиция — тяжелая техника, в частности танки и бронетранспортеры. «Сейчас вы все еще оснащены вооружением 2-го класса от НАТО, — пояснил Купер, — Вы получаете старые танки, получаете старые бронетранспортеры, вам не хватает достаточно боевых машин пехоты. Вы только сейчас получите несколько действительно современных боевых машин пехоты из Швеции [СѴ90], которые имеют 40-миллиметровую пушку. Это действительно фантастическая техника, и она очень хорошо защищена. Именно это вам нужно для продвижения и других операций».



Четвертая позиция — системы ПВО такого типа, как Patriot, как IRIS-T, как NASAMS, а также больше систем Hawks. Ведь Украине нужна система ПВО, которую армия сможет перемещать вместе с войсками на фронте.



Пятая позиция — быстрая гипрзвуковая ракета израильского производства Rampage. Дальность ее поражения более 150 км. «Вы запускаете ее из, скажем, F-16. Она летит почти баллистически на расстояние 150 км и точно поражает цель», — говорит Купер.



По его словам, это гораздо лучшее оружие, чем дальнобойные британские ракеты Storm Shadow, HIMARS и другие, потому что все они, по словам аналитика, медленные.



«Storm Shadow движется со скоростью 800−900 км/ч. Ракеты HIMARS также имеют относительно низкую скорость. Вам нужно оружие, которое будет быстрее, и нужно оно в больших количествах», — пояснил военный аналитик.

