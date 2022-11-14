«Убийца Шахедов». В Воздушных силах рассказали, какое оружие подходит для уничтожения иранских дронов 14 ноября, 15:05 Для уничтожения дронов Shahed-136 подходит любое оружие (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Для эффективного уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed-136 подходят все средства.



Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Убийцами Шахедов» сейчас есть все, начиная от истребителей, зенитных ракетных войск… ПВО сухопутных войск, пулеметы, установки, Гепарды. Все это работает. Шахеды можно сбивать всем. Только надо иметь силы и средства в нужно время в нужном месте", — отметил он.

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Он сказал, что Украина очень благодарна партнерам за предоставление систем ПВО и ожидает последующих поставок.

В Воздушных силах заявляли, что в последнее время атак с применением иранских беспилотников стало меньше. Это может быть связано как с наличием оружия, необходимостью его подготовки, так и с погодными условиями.

По данным разведки, в ноябре Иран планирует поставить России еще более 200 боевых дронов.

Телеканал CNN сообщал, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

Инфографика: НВ