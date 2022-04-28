Командующий Воздушными силами объяснил, какое оружие нужно Украине, чтобы эффективно закрыть небо

28 апреля, 13:19
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Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Для того, чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, Воздушные силы нуждаются в современных зенитных ракетных комплексов среднего и большого радиуса действия, а также современных истребителях.

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Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК Стингер и Старстрик, предоставленных партнерами, недостаточно… Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. Также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны. Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной», — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/aqoJkBxgshA

В то же время Олещук поблагодарил весь мир за помощь Украине.

https://www.facebook.com/watch/?v=708430280297962
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Украина Воздушные силы Война России против Украины

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