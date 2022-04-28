Командующий Воздушными силами объяснил, какое оружие нужно Украине, чтобы эффективно закрыть небо 28 апреля, 13:19 Цей матеріал також доступний українською Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Для того, чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, Воздушные силы нуждаются в современных зенитных ракетных комплексов среднего и большого радиуса действия, а также современных истребителях.

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Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Для того, чтобы Воздушные Силы самостоятельно закрыли небо над Украиной одних ПЗРК Стингер и Старстрик, предоставленных партнерами, недостаточно… Нам нужны современные зенитные ракетные комплексы среднего и большого радиуса действия для эффективного зенитного ракетного прикрытия воздушного пространства. Также современные истребители для истребительного прикрытия неба в системе противовоздушной обороны страны. Мы бы очень хотели получить (на любых условиях) технику западного производства, которая является технологичной и эффективной», — отметил он.

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В то же время Олещук поблагодарил весь мир за помощь Украине.

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