Победная пятерка. NV называет современное западное оружие, которое Украина готова получить в 2023 году — экспертный опрос 2 января, 18:12 Эксклюзив NV По словам главы штаба ВВС США генерала Чарльза Брауна, западные партнеры изучают различные варианты истребителей, которые можно передать ВСУ, — от американских F-15 и F-16 до французских Rafale Dassault (на фото) (Фото:Falcon Photography via Flickr)

Поинтересовавшись мнением специалистов, NV определил пять типов западного вооружения, крайне необходимого Украине в войне против России и которое Киев может получить уже в этом году

С помощью военных экспертов, NV выяснил, какое именно современное западное оружие — от дальнобойных ракет до истребителей — может потенциально поступить на вооружение украинской армии в 2023 году и стать эффективным в войне против России.

Видео дня

Дальнобойные ракеты

Фото: Mariusz Burcz / Alamy via Reuters

Американские баллистические ракеты MGM-140 ATACMS Украина ждет еще с лета. Но до сих пор их не получила. Как уверяет NV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко, именно это ракетное оружие значительно ускорило бы контрнаступление Вооруженных сил Украины благодаря возможности поражать глубокий тыл врага.

Дело в том, что эти тактические баллистические ракеты класса земля-земля в зависимости от модификации имеют дальность поражения от 140 до 300 км и могут запускаться как из реактивной системы залпового огня на гусеничном шасси M270 (2 ракеты), так из ее облегченной версии на колесном шасси — M142 HIMARS (1 ракета). Обе американские РСЗО стоят на вооружении ВСУ, но пока Соединенные Штаты передают Украине только высокоточные реактивные снаряды семейства GMLRS с дальностью поражения до 80 км.

«Пока мы можем добиваться успехов, оперируя радиусом передового тыла, посредством [РСЗО] М142 HIMARS и М270. Но в нынешних условиях этого уже давно мало», — объясняет Коваленко потребность ВСУ в ракетах ATACMS.

Инфографика: НВ

Острую необходимость в этом ракетном оружии понимает и высшее военно-политическое руководство Украины. Так, по данным CNN, в октябре Киев просил Вашингтон предоставить ракеты MGM-140 ATACMS с условием согласовывать с США цели атак и таким образом дать возможность Соединенным Штатам запрещать удары по территории РФ.

«Мы, по сути, точно описали, какие конкретно цели нам нужно поразить на нашей территории, которые мы не можем достичь тем, что имеем сейчас», — заявил CNN украинский чиновник на условиях анонимности. По его словам, речь идет прежде всего о логистических путях, аэродромах, авиабазах и складах оружия российских захватчиков на оккупированных территориях востока и юга Украины, в том числе аннексированного Крыма. Кроме того, эти ракеты позволили бы ВСУ поражать места запуска иранских дронов, если они будут обнаружены на оккупированной территории.

Впрочем, пока военно-политическое руководство США сдержанно реагирует на такие просьбы Киева, объясняя это тем, что предоставление ракет большой дальности может спровоцировать Кремль на еще большую эскалацию конфликта и применение более смертоносного оружия против Украины. Однако украинская сторона не уменьшает своих усилий и, по данным западных СМИ, поднимала вопрос передачи дальнобойных ракет и во время визита президента Владимира Зеленского в США 21 декабря.

Учитывая это, главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков считает, что поскольку сейчас вопрос передачи ракет MGM-140 ATACMS крайне политизирован, то есть смысл говорить об альтернативном дальнобойном вооружении. Такими, по его мнению, могут стать авиационные крылатые ракеты класса воздух-земля AGM-84H SLAM-ER или Storm Shadow/SCALP, которые по примеру американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM можно интегрировать под крыло советских самолетов.