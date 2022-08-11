Какое новое украинское оружие могло нанести удар в Новофедоровке — главный редактор Defense Express

11 августа, 20:13
Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков назвал два ракетных комплекса украинского производства, которые могли нанести удар в Новофедоровке (Фото:image obtained by Reuters)

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков назвал два ракетных комплекса украинского производства, которые могли нанести удар в Новофедоровке (Фото:image obtained by Reuters)

Главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в интервью Радио НВ рассказал, какое новое украинское оружие могло нанести удар по авиабазе России в Новофедоровке.

«Есть версия переделки Нептуна, противокорабельной ракеты от КБ Луч, для ударов по наземным целям. Технически это может быть. Более того, такой проект существовал. За эту версию говорит то, что аэродром Саки расположен на берегу моря, то есть для Нептуна полет на участке над морем – это привычная вещь», – сказал Катков Радио НВ.

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По его словам, это могло бы объяснить, почему не сработала противовоздушная оборона РФ.

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«Аэродром прикрыт таким образом, что там должно быть размещено несколько батарей С-300, Панцирями, Торами, Буками. Этот район прикрыт достаточно качественно ПВО, но никакого пуска зенитных ракет мы не увидели», — напомнил главный редактор Defense Express.

По его словам, это могло быть, если ракета была баллистическая и скорости реакции рашистских комплексов просто не хватило для ее перехвата.

«Во-вторых, они просто проспали Нептун. Проспать Нептун они умеют, очень хорошо это сделали с крейсером Москва», – сказал Катков.

Еще одним вариантом экспериментального украинского оружия, которое могло нанести удар по российской авиабазе, главный редактор Defense Express назвал комплекс Сапсан.

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«Должен напомнить, что в начале 2021 года тогдашний министр обороны Таран сообщил, что комплекс готов к испытаниям на 80%: "Нужно немного его доработать, для этого выделяются значительные средства, чтобы максимально ускорить эту разработку". Учитывая, что некоторые компоненты этого Сапсана (известного в прессе как Гримм-2) уже демонстрировались и публично сообщалось о готовности таких вещей, как двигатель, как системы наведения, пуска, другие компоненты, которые уже проходили наземные испытания. Учитывая то, что был целый год и в дополнение к этому полугода боевых действий, вполне возможно, что комплекс смогли довести до готовности», — сказал он, отметив, что удар по российской авиабазе мог быть первым использованием Сапсана.

Катков сказал, что не известно ни о каком огневом испытании Сапсана в 2021 году, однако это не означает, что их не могло быть.

«Такую систему, когда ты начинаешь ее испытывать, легко возможно замаскировать, запуская [ракеты] не на максимальную дальность, которая составляет по меньшей мере 300 км, а на дальность 110-120 км, что соответствует возможностям Точки-У. Ты таким образом просто маскируешь ее использование и получаешь достаточно качественные результаты испытаний», — объяснил он.

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Во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме возле поселка Новофедоровка.

В Минобороны РФ заявили, что произошла «детонация нескольких авиационных боеприпасов из-за нарушения правил пожарной безопасности».

Минобороны Украины прокомментировало взрывы на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Ведомство отметило, что не может установить причину пожара на территории аэродрома, но напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

По данным CNN, взрывы уничтожили не менее семи российских военных самолетов. Это самые большие потери российской авиации за день со Второй мировой войны.

Инфографика: НВ

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, после удара по аэродрому у поселка Новофедоровка в Крыму было уничтожено более девяти российских самолетов.

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Издание Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что за атакой на аэродром возле поселка Новофедоровка стоят подразделения Сил специальных операций.

А New York Times со ссылкой на неназванного «украинского военного высокопоставленного чиновника со знанием ситуации» написало, что защитники Украины нанесли удар по авиабазе в оккупированном Крыму, используя оружие украинского производства.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Крым Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Нептун Радио НВ Война России против Украины Новофедоровка

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