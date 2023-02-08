В Воздушных силах рассказали, какое оружие наиболее эффективно против дронов Shahed 8 февраля, 14:18 Какое оружие эффективнее всего уничтожает дроны Shahed (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Воздушных силах заявили, что одним из наиболее эффективных вооружений против иранских дронов Shahed является немецкая самоходная зенитная установка Gepard.



Об этом в комментарии 24 каналу рассказал пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«У Gepard есть мощный радар и автоматизированная система, которая обнаруживает цели и эффективно их уничтожает. Но здесь вопрос в другом — Gepard имеет дальность поражения цели всего несколько километров, а Shahed могут иметь разные маршруты, так что покрыть всю территорию от атаки трудно», — отметил он.

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Представитель командования добавил, что иранские дроны также сбивают зенитно-ракетными комплексами, такими как Бук или С-300. Также против Shahed работают мобильные огневые группы.

Игнат сообщил, что для уничтожения дронов применяют все средства, даже истребительная авиация, если есть такая возможность.

Ранее в Воздушных силах рассказали, почему в последние недели российские оккупационные войска не атаковали Украину иранскими дронами Shahed.

Инфографика: NV