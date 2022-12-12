Каким оружием чаще всего сбивают иранские дроны: ответ Воздушных сил

12 декабря, 13:23
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В Воздушных силах рассказали, чем чаще всего сбивают иранские дроны (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Воздушных силах рассказали, чем чаще всего сбивают иранские дроны (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Против иранских беспилотников ночью украинские силы чаще всего задействуют ПВО, а днем могут применить и стрелковое оружие.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, чаще всего оккупанты применяют иранские дроны в ночное время.

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«Это говорит о том, что они хотят избежать попадания в них средствами, требующими визуальной привязки к цели. Поэтому используются ночью средства ПВО, которые имеют свои радары, радиолокационные станции, которые способны обнаруживать и уничтожать цели», — сказал Игнат.

Он рассказал, что днем для уничтожения беспилотников, могут применять и крупнокалиберные пулеметы, и стрелковое оружие.

Ранее в Воздушных силах рассказали, что холодная погода не влияет на иранские дроны Shahed-136.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотники Воздушные силы Дроны Война России против Украины Иранские беспилотники

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