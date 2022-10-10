В Воздушных силах рассказали, какими ракетами РФ атаковала Украину 10 октября, 12:49 По территории Украины выпустили более 80 ракет (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В понедельник, 10 октября, российские террористические войска выпустили по Украине 45 ракет, среди которых Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300 и Торнадо.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.



Отмечается, что РФ атаковала Украину со всех направлений ракетами разных типов, в частности из акватории Черного моря и Каспийского региона.

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Были применены высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования.

Х-101, Х-555 оккупанты запускали из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160.

Крылатые ракеты Калибр — с кораблей в Черном море.



ОТРК Искандер наземного базирования — с разных направлений.



Также были применены ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО Торнадо-С.



По состоянию на 11:40, по Украине выпустили более 80 ракет, из которых около 45 сбили противовоздушная оборона Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск.

Кроме того, ПВО уничтожила 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.