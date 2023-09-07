Больше шахедов. В Воздушных силах ВСУ рассказали о вероятных сценариях атак РФ на Украину осенью

7 сентября, 10:56
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РФ наращивает производство шахедов (Фото:tvtoront/X)

РФ наращивает производство шахедов (Фото:tvtoront/X)

Во время возможных атак на критическую инфраструктуру Украины осенью РФ может использовать ракеты, а также сосредоточится на применении шахедов.

Такой прогноз озвучил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, высокоточные ракеты оккупанты, вероятно, будут использовать для ударов по глубокому тылу Украины, но возможно и использование ракет еще старых советских таких как Х-22, а С-300 — для нанесения ударов по прифронтовым территориям.

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Игнат подчеркнул, что россияне могут сосредоточить на использовании ударных дронов.

«Все-таки, пожалуй, больше враг сосредоточит внимание на производстве БПЛА типа шахед. Есть уже у них возможности у себя их складывать. Пожалуй, будут наращивать именно шахеды и будет больше появляться шахедов, чтобы атаковать нашу критическую инфраструктуру. Таких сценариев следует ожидать и готовить средства противодействия», — резюмировал он.

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Войска РФ могут снова начать кампанию массированных обстрелов Украины осенью и зимой, как это было в прошлом году в аналогичный период. Тогда в стране действовали экстренные отключения электроэнергии.

Украина укрепляет свою систему ПВО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ракетные удары Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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