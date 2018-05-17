Какими были традиционные украинские вышиванки: древние магические символы, скрытые в узорах

Узоры, которые вышивали на рубашках, были обрегами

В этом году украинцы отмечают День вышиванки 17 мая. НВ рассказывает о древнем значении символов, из которых составляются орнаменты традиционных вышиванок

Традиция вышивать рубашки в Украине имеет историю, которая начинается еще в дохристианские времена. Древнейшие вышиванки имели магический смысл - они были оберегами, причем это значение сохранилось и после распространения христианства.

Вышивание считалось ритуалом, а символы, изображенные на узорах вышиванки, имели магическое значение:

Круг

Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.

Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.

Фото: folkmoda.net

Круг с лучами, которые выходят наружу - символ солнца, дарующего силу, а круг с лучами, развернутыми внутрь, может символизировать пустоту (по древним верованиям, развернутые внутрь лучи "забирают" силу).

В вышиванках символ круга обычно встречается в сочетании с другими фигурами, он может быть элементом более сложного узора.

Квадрат

Квадрат символизирует совершенство, гармонию, порядок, в украинской традиции квадрат является одним из символов земли.

Квадрат ассоциировался в сознании древних украинцев с разграничением пространства, отделением какой-то части, например, поля. Так, перекрещенный квардрат, который часто присутствует как элемент орнамента на мужских рубашках означает "земное поле". Квадрат - противоположность круга. Если круг является символом духовного, то квадрат - материального.

Фото: folkmoda.net

Квадрат - это также знак числа 4, которое могло символизировать стороны света, времена года, жизненные циклы, части суток.

В вышивках квадраты часто встречаются расположенными в ряд в ленточных композициях и как части более сложных элементов.

Мировое дерево

Мировое дерево или Дерево жизни символизирует тройную модель мироздания: подземное царство, земной мир и небесное царство. Кроме того, корни дерева могут символизировать прошлое, ствол - настоящее, а крона - будущее.

Фото vsviti.com.ua, коллаж НВ

В украинской вышивке символ может иметь вид разветвленного дерева, колоска, снопа, ветви или виноградной лозы. В нем сочетается идея единения трех миров и образ рода и продолжения жизни.

Мотив Мирового дерева чаще всего встречается на крупных вышитых рушныках, но есть и на вышиванках.

Ромб

Ромб является символом плодородия, мужского и женского начала, а ромб с точкой посредине - засеянного поля, которое означало благополучие и достаток.

Ромб также символизирует борону - инструмент, который готовит поле к засеванию.

Фото: folkmoda.net

В украинской вышивке часто встречается ромб с крючками (усиками), который называют "жаба" и который также является символом плодовитости, поскольку древние верования связывали это животное с небесной влагой, дающей жизнь.

Традиционно узоры, в основе которых был ромб, вышивали на свадебной одежде девушки. Кроме того, одежда с ромбами должна была носить женщина после того, как забеременеет, и вплоть до рождения ребенка - этот символ считался оберегом.

Треугольник

Треугольник символизирует единство трех миров: земного, подземного и небесного. Кроме того, он является символом трех стихий - воды, огня и воздуха, а также христианской Троицы.

Фото: folkmoda.net

Треугольники, которые касаются друг друга вершинами, символизируют мир и антимир, а место соприкосновения - переход между ними.

Иногда между треугольниками вышивали линию, символизирующую зеркало, в котором один мир отражается в другом и наоборот.

Шевроны

Фигура, похожая на треугольник, но без основы, называется шеврон. Шевроны, обращенные вершиной вниз, символизируют женскую или материальную сущность, те, вершина которых направлена вверх, - мужскую или духовную.

Линейный орнамент из шевронов выглядит как ломаная лента с ритмическим чередованием.

Фото: folkmoda.net

Интересно, что шеврон с вершиной вверху является одним из древнейших знаков, и встречается еще в рисунках палеолита. Тогда этот знак символизировал гору или землю.

Спираль

Волнистые линии или зигзаги на вышиванках символизируют воду. В частности, изображение вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначает дождь. Горизонтальные волнистые линии символизируют небесную влагу.

Фото: folkmoda.net

Спираль на узоре также говорила о быстротечности времени и циклическом движении солнечного диска по небу.

Крест

Символизирует идею центричности пространства.

Прямой крест - символ солнца, бога, мужского начала. Косой крест - символ луны и женского начала.

Женская рубашка начала XX века из Черниговской области / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org

Если эти две фигуры накладываются друг на друга, образуется двойной крест или восьмилучевая звезда - символ объединения мужского и женского начал.

Крест считался оберегом от злых духов. Еще в дохристианские времена пересечение двух линий символизировало встречу земного с небесным.

Кроме того, крест означает гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха.

Сварга (свастика)

Сварга (свастика) - это крест в движении, является символом солнечного культа, а у древних украинцев она ассоциировалась с силой домашнего очага и семейным счастьем.

Правосторонняя сварга символизирует движение за солнцем, она была символом семейного очага, левосторонняя сварга - символом оберегового духовного пламени.

Фото: Riwnodennyk / uk.wikipedia.org

В украинской вышивке есть также мотив так называемой полной сварги - когда левосторонний и правосторонний варианты этой фигуры накладываются (народное название этой фигуры - круторожки). Это символ гармонии, созданной двумя уравновешенными потоками.

S-образные мотивы

Этот символ в Украине имеет несколько названий: "ключи", "гесики", "ужи". Он выглядит как половина свастики или недописанная цифра 8.

Знак символизирует путь к совершенству, земные "тяжелые" воды (в отличие от небесных), материнскую влагу Земли, которая дает жизнь урожаю. Считалось, что одежда с такими символами оберегает человека от негативных воздействий.

Фото: folkmoda.net

По словам исследователей, в древние времена символ означал также змею, которая ассоциировалась с водой. Змей считался хранителем подземного мира, символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение.

Рядами S-образных узоров вышивали подолы женских рубах, чтобы они оберегали материнскую сущность.

Полная мальва или восьмилучевая звезда

Символ образуется наложением прямого креста (символ мужского начала, Солнца) и косого креста (символ женского начала, Луны), ее также называют Звездой Матери, символ часто присутствует на иконах Богородицы.

Женская рубашка второй половины XIX века из села Холмы Корюковского района Черниговской области / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org

Эта фигура является одной из самых популярных в украинской вышивке.

Кривой танец

Название этого узора связывают с обрядовым танцем, который украинские девушки традиционно исполняли весной. Его также называют бесконечником и меандром (плавный кругообразный изгиб русла реки, происходит от греческого названия реки Большой Мендерес в Малой Азии).

Фото: folkmoda.net

В давней украинской символике узор ассоциируется с водой и гармоничным течением жизни. Символизирует жизненный путь и одновременно вечное бытие.

Такие узоры нередко встречаются на Гуцульщине, Волыни, Киевщине, Кубани и Полтавщине, часто они являются орнаментом мужских рубашек, символизируют в таком случае силу и жизненную энергию.

По материалам Таинственные коды предков: 12 главных символов украинской вышивки / Надежда Понятишин / folkmoda.net

НВ