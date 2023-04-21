Вступительная кампания. Как в 2023 году сдавать НМТ: правила, особенности, регистрация
Вступительная кампания 2023 (Фото:kegfire/depositphotos)
С учетом ситуации безопасности на период войны и пожелания родителей и учеников, Правительство приняло решение: в 2023 году вместо ВНО сдавать усовершенствованный национальный мультипредметный тест (НМТ).
31 марта вступил в силу Приказ МОН №287 от
До этого, в январе 2023 года МОН представила модель поступления в высшие учебные заведения на текущий год, которая и нашла свое отражение в Порядке.
НМТ 2023: что нужно знать
НМТ будет состоять из:
- двух обязательных предметов (основного блока) украинского языка и математики;
- одного дополнительного предмета по выбору поступающего из перечня (дополнительный блок): история Украины, иностранная (английский, французский, немецкий, испанский) язык, физика, химия, биология.
- независимо от выбранного поступающим дополнительного предмета положительный результат НМТ позволит подавать заявление для поступления на любую специальность с учетом весовых коэффициентов, установленных для предметов на разные специальности;
- НМТ будет составляться абитуриентом в течение 1 дня в формате компьютерного тестирования общей продолжительностью 180 минут;
- все льготы и льготные категории будут сохранены, в том числе для жителей временно оккупированных территорий;
- поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно по их выбору и заключить договор о получении образования в течение трех месяцев после начала обучения;
- временные экзаменационные центры для составления НМТ будут функционировать как в Украине, а также их планируют создать в европейских странах, в частности, в украинских образовательных центрах;
- для вступления в этом году вместо результатов НМТ можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 или ВНО 2021/2020 годов;
- для поступающих на художественные и спортивные специальности необходимо дополнительно составить творческую или спортивную задачу.
НМТ 2023 для украинцев в Польше
В связи с войной в Украине Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины информирует об открытии в 12 городах Польши для украинских школьников подготовительных курсов к НМТ:
- Занятия по украинскому и английскому языкам, истории Украины, математике проходят каждую субботу с 10:00 до 18:00.
- Посещать можно как все четыре предмета, так и несколько из них.
- Предусмотрены перерывы и питание дважды в день.
- Предусматривается частичное снабжение учебниками.
- Продолжительность обучения – 3 месяца.
Следует отметить, что ранее вступил в силу приказ МОН от
Напомним, что регистрация для участия в НМТ 2023 началась 3 апреля и продлится до 3 мая.
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