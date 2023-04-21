Вступительная кампания. Как в 2023 году сдавать НМТ: правила, особенности, регистрация

21 апреля, 15:42
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Вступительная кампания 2023 (Фото:kegfire/depositphotos)

Вступительная кампания 2023 (Фото:kegfire/depositphotos)

С учетом ситуации безопасности на период войны и пожелания родителей и учеников, Правительство приняло решение: в 2023 году вместо ВНО сдавать усовершенствованный национальный мультипредметный тест (НМТ).

31 марта вступил в силу Приказ МОН №287 от 16.03.2023 г. об утверждении Порядка проведения в 2023 году национального мультипредметного теста, которым определены основные принципы проведения оценки результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования.

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До этого, в январе 2023 года МОН представила модель поступления в высшие учебные заведения на текущий год, которая и нашла свое отражение в Порядке.

НМТ 2023: что нужно знать

НМТ будет состоять из:

  • двух обязательных предметов (основного блока) украинского языка и математики;
  • одного дополнительного предмета по выбору поступающего из перечня (дополнительный блок): история Украины, иностранная (английский, французский, немецкий, испанский) язык, физика, химия, биология.
  • независимо от выбранного поступающим дополнительного предмета положительный результат НМТ позволит подавать заявление для поступления на любую специальность с учетом весовых коэффициентов, установленных для предметов на разные специальности;
  • НМТ будет составляться абитуриентом в течение 1 дня в формате компьютерного тестирования общей продолжительностью 180 минут;
  • все льготы и льготные категории будут сохранены, в том числе для жителей временно оккупированных территорий;
  • поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все процедуры вступительной кампании дистанционно по их выбору и заключить договор о получении образования в течение трех месяцев после начала обучения;
  • временные экзаменационные центры для составления НМТ будут функционировать как в Украине, а также их планируют создать в европейских странах, в частности, в украинских образовательных центрах;
  • для вступления в этом году вместо результатов НМТ можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 или ВНО 2021/2020 годов;
  • для поступающих на художественные и спортивные специальности необходимо дополнительно составить творческую или спортивную задачу.

НМТ 2023 для украинцев в Польше

В связи с войной в Украине Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины информирует об открытии в 12 городах Польши для украинских школьников подготовительных курсов к НМТ:

  • Занятия по украинскому и английскому языкам, истории Украины, математике проходят каждую субботу с 10:00 до 18:00.
  • Посещать можно как все четыре предмета, так и несколько из них.
  • Предусмотрены перерывы и питание дважды в день.
  • Предусматривается частичное снабжение учебниками.
  • Продолжительность обучения – 3 месяца.
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Следует отметить, что ранее вступил в силу приказ МОН от 11.01.2023 № 19, согласно которому учащиеся, завершающие получение начального и базового общего среднего образования, освобождаются в 2022/2023 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации (ДПА).

Напомним, что регистрация для участия в НМТ 2023 началась 3 апреля и продлится до 3 мая.

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Редактор: Алена Дука

Теги:   Польша Абитуриенты Студенты Украина Школьники Национальный мультипредметный тест (НМТ) Вступительная кампания 2023

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