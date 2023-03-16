«Тактика существенно изменилась». В разведке рассказали, чего ждать от новых ракетных ударов РФ 16 марта, 14:35 В разведке спрогнозировали, какими будут ракетные удары РФ (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

По данным украинской разведки, Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

«Тактика применения (ракет) существенно изменилась от тех первых ударов. Если помните, в октябре прошлого года основа массированного ракетного удара — это были крылатые ракеты Х-101, Х-55 и крылатые ракеты морского базирования Калибр. На сегодня РФ использует весь спектр вооружения, которое у нее есть. Это все виды ракет», — отметил он.

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По его словам, это свидетельствует о том, что больших запасов, которые были раньше, у РФ нет.

Представитель разведки отметил, что производство, которое сейчас есть в РФ, не покрывает все расходы оккупационных войск.

«Все, что идет с конвейера, сразу идет для нанесения удара. Потому что в любом случае они должны иметь стратегический запас — они не могут обнулиться по всем видам ракетного вооружения», — сказал Скибицкий.

В то же время, несмотря на ограниченность ресурсов, РФ продолжит наносить ракетные удары по Украине.

«Массированность этих ударов будет зависеть от тех запасов, которые они накапливают. От этого также будут зависеть сроки. Если раньше они могли наносить удары каждую неделю, то сейчас это, возможно, раз в месяц, а дальнейшем это, может, реже», — добавил он.

В ночь на 9 марта Россия совершила новый массированный ракетный обстрел Украины.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что всего оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования, в том числе шесть ракет Кинжал. Силы ПВО уничтожили 34 крылатых, а также четыре из восьми запущенных беспилотников Shahed-136/131.