Страна оптимистов. Социологи узнали об ожиданиях украинцев от 2023 года 15 декабря, 14:55 Почти 90% украинцев смотрят в 2023 год с оптимизмом (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

89% украинцев смотрят с оптимизмом в 2023 год, несмотря на продолжающуюся агрессию войск РФ против Украины.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

Только 6% опрошенных настроены пессимистично.

При этом, 65% респондентов считают, что следующий год будет лучше нынешнего.

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12% украинцев считают, что год будет таким же, а 16% - еще хуже.

Фото: Опрос Рейтинга

По сравнению с прошлогодним исследованием показатели более оптимистичны. Например, в конце 2021 года только 31% граждан считали, что 2022 год будет лучше.

Фото: Опрос Рейтинга

Также в динамике за последний год улучшилось чувство уверенности в будущем (около 40%) и оценки политической ситуации (около 50%) в стране.

Опрос проводился с 20 по 21 ноября. Было опрошено 1000 методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также тех, где отсутствовала украинская мобильная связь.

Практически весь 2022 год украинцы провели в условиях полномасштабной войны России против Украины. Она длится уже почти десять месяцев. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

С октября войска РФ бьют по объектам критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей страны без электроэнергии, воды и тепла.

Украинские власти и представители силовых структур не исключают, что война закончится в следующем году.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.