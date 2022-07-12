Опытный генерал ВСУ оценил шансы врага захватить Донбасс и спрогнозировал, каким может быть поражение России 12 июля, 08:43 Дети держат украинский флаг на фоне разбитой российской военной техники, которую привезли из Украины в Прагу, 11 июля 2022 (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Россия никогда не признает поражение в войне против Украины перед своим народом, а потому будет манипулировать «достижением поставленных целей», считает генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО и первый заместитель командующего Силами спецопераций в 2016—2019 годах.

Об этом Кривонос заявил в интервью украинской журналистке Елене Трибушной, комментируя вопрос о возможном сценарии завершения войны через «капитуляцию России». По словам генерала, не следует ожидать от Владимира Путина подобных официальных заявлений.

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« Они будут манипулировать, понимая, что у них также ресурс не безграничный, подготовят информационную основу. Если они дожмут и освободят под себя территорию, оккупируют наши территории Донецкой и Луганской областей, тогда они могут сказать: ну вот мы достигли целей, поэтому мы идем на примирение», — предположил Кривонос.

Он убежден: власти России никогда не будут пытаться сказать собственному народу, что они капитулировали. «Поэтому они будут информационно манипулировать и рассказывать басни для своего народа и для всего мира, что они просто устали, просто достигли своих минимальных поставленных целей, поэтому дальше не видят смысла воевать», — считает генерал. Однако, по его словам, даже для реализации этого сценария Украине придется "давить" по нескольким направлениям: «Это военно-дипломатическое, экономическое — санкции экономические, — ну и непосредственно военное направление, ведение боевых действий», — объяснил Кривонос.

Оценивая шансы РФ захватить еще часть Донбасса, генерал ВСУ призвал не недооценивать силы оккупантов: «Они прилагают максимум усилий, у них есть ресурсы, не нужно недооценивать врага. Не нужно его бояться, но нужно четко понимать, что их военно-технический потенциал на данном этапе выше», – признал Сергей Кривонос. По его словам, у россиян значительно более низкая мотивация, но они все равно продолжают доминировать за счет преимущества в средствах огневого поражения, разведки, противовоздушной обороны, в авиации. "Потому что война — это не только личная человеческая храбрость, это, в первую очередь, техническая составляющая войск", - резюмировал он.

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