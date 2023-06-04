«Завтра все хорошо не будет». РФ может изготавливать всю номенклатуру ракет, которыми бьет по Украине — Костенко о российских запасах 4 июня, 13:22 NV Премиум Работа ПВО Украины (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Radio NV объяснил, какие запасы ракет имеет Россия.

«У меня не то, что есть представление [о количестве ракет в России]. У меня есть точные цифры. Приходили к нам наши спецслужбы и предоставляли нам [статистику]. Я ее, конечно, назвать не могу, но скажу так: у России еще есть возможности и ресурсы наносить по нам удары, и не два-три раза, как иногда говорили», — считает Костенко.

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Поэтому, по его мнению, Украина должна пополнять боезапас нашей ПВО, а граждане должны во время воздушной тревоги находиться в укрытиях.

«Россия может нас еще долгое время терроризировать. И Россия уже научилась восстанавливать свои запасы. <...> Несмотря на санкции, они могут, потому что иногда санкции против основных предприятий поставлены, а собирают не основные. <...> У России еще есть потенциал. Они имеют возможности сейчас изготавливать ракеты — всю номенклатуру, которая по нам применяется», — пояснил Костенко.

Также он добавил, что война быстро не закончится:

«Нам надо делать все, чтобы закрывать свое небо, получать истребители, которые нам помогут. Делать свои ракеты. Делать не одно Шебекино на территории РФ, чтобы они также чувствовали. Нужно проделывать большую работу, а не просто успокаивать население, что „завтра все будет хорошо“. Не будет. Пока все не станут, пока мы не перейдем на военную экономику, пока наш военно-оборонный комплекс не заработает на полную мощность, до победы будет далеко».

В ночь на воскресенье, 4 июня, враг снова атаковал Украину ракетами и БпЛА.

В Воздушных силах отметили, что российские оккупанты выпустили по Украине шесть ракет, а также пять ударных дронов с северного направления. Они попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого и поразили объект инфраструктуры в Сумской области.

Накануне, 3 июня, во время российской атаки по Днепропетровщине было попадание между двумя двухэтажными жилыми домами.

Известно о 22 пострадавших, из них пятеро — дети.

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