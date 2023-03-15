Для победы на поле боя. В Силах обороны Украины назвали наиболее необходимые сейчас виды вооружения
Украине необходимо больше снарядов к РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Силах обороны Украины озвучили виды вооружений, в которых ВСУ нуждаются больше всего на данный момент для победы на поле боя и освобождения своих территорий от оккупационных войск РФ.
«Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонного, так и наступательного вооружения от международных партнеров», — говорится в сообщении Military Media Center в Telegram.
Там уточнили, что наиболее необходимые виды вооружения включают:
- ракеты к HIMARS
- ракеты к MARS
- 155 мм снаряды
- 120 мм мины
- ракеты к системам ПВО
- ракеты к системам ПТРК
- авиационные средства поражения
- баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе)
- танковые снаряды 105 и 125 мм.
Там также добавили, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ.
«Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни», — резюмировали в Силах обороны.
По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.
20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.