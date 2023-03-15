Для победы на поле боя. В Силах обороны Украины назвали наиболее необходимые сейчас виды вооружения

15 марта, 14:37
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Украине необходимо больше снарядов к РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украине необходимо больше снарядов к РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Силах обороны Украины озвучили виды вооружений, в которых ВСУ нуждаются больше всего на данный момент для победы на поле боя и освобождения своих территорий от оккупационных войск РФ.

«Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонного, так и наступательного вооружения от международных партнеров», — говорится в сообщении Military Media Center в Telegram.

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Там уточнили, что наиболее необходимые виды вооружения включают:

  • ракеты к HIMARS
  • ракеты к MARS
  • 155 мм снаряды
  • 120 мм мины
  • ракеты к системам ПВО
  • ракеты к системам ПТРК
  • авиационные средства поражения
  • баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе)
  • танковые снаряды 105 и 125 мм.

Там также добавили, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ.

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«Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни», — резюмировали в Силах обороны.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооружение Военная помощь Война России против Украины силы обороны

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