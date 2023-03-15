Для победы на поле боя. В Силах обороны Украины назвали наиболее необходимые сейчас виды вооружения 15 марта, 14:37 Украине необходимо больше снарядов к РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Силах обороны Украины озвучили виды вооружений, в которых ВСУ нуждаются больше всего на данный момент для победы на поле боя и освобождения своих территорий от оккупационных войск РФ.

«Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонного, так и наступательного вооружения от международных партнеров», — говорится в сообщении Military Media Center в Telegram.

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Там уточнили, что наиболее необходимые виды вооружения включают:

ракеты к HIMARS

ракеты к MARS

155 мм снаряды

120 мм мины

ракеты к системам ПВО

ракеты к системам ПТРК

авиационные средства поражения

баражирующие боеприпасы ( дроны-камикадзе)

дроны-камикадзе) танковые снаряды 105 и 125 мм.

Там также добавили, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ.

«Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни», — резюмировали в Силах обороны.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

20 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что если союзники не справятся с обеспечением Украины боеприпасами, то результат войны будет под угрозой.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для Украины, поскольку НАТО исчерпала большую часть запасов оружия и боеприпасов.