Авиация и артиллерия Украины за сутки уничтожили вражеские ЗРК и станцию РЭБ — Генштаб

23 марта, 08:15
Поделиться:
Генштаб рассказал об ударах украинской авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Генштаб рассказал об ударах украинской авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины в течение прошлых суток наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 23 марта.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Видео дня

Читайте также:
Оккупанты пытались прорвать линию обороны. ВСУ уничтожили российский танк вместе с экипажем — видео

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за интенсивности боев ВСУ вынуждены ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X