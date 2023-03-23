Авиация и артиллерия Украины за сутки уничтожили вражеские ЗРК и станцию РЭБ — Генштаб 23 марта, 08:15 Генштаб рассказал об ударах украинской авиации (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины в течение прошлых суток наносили удары по важным позициям российских оккупационных войск.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 23 марта.

В течение суток украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава противника, склад боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что из-за интенсивности боев ВСУ вынуждены ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.