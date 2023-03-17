Авиация и артиллерия ВСУ уничтожили вражеский склад, две радиолокационные станции и ЗРК — Генштаб
Авиация и артиллерия нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)
В течение предыдущих суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям оккупационных войск РФ.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 17 марта.
Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.
Ранее в Генштабе сообщили, что Россия потеряла в Украине не менее 15 своих танков Т-90М.