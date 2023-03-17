Авиация и артиллерия ВСУ уничтожили вражеский склад, две радиолокационные станции и ЗРК — Генштаб

17 марта, 07:21
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Авиация и артиллерия нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение предыдущих суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по важным позициям оккупационных войск РФ.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 17 марта.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, две радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Видео дня

Ранее в Генштабе сообщили, что Россия потеряла в Украине не менее 15 своих танков Т-90М.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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