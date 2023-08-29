Зеленый коридор. Какие товары и продукты и в каком количестве можно ввозить в Украину без декларирования и налога 29 августа, 13:29 Украинская таможня (Фото:Государственная пограничная служба Украины via Facebook)

Сейчас многие украинцы возвращаются домой после вынужденного выезда за границу. Напомним правила перемещения личных вещей при въезде в Украину.

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Что относится к личным вещам гражданина при пересечении границы

По общему правилу, личные вещи не декларируются письменно и не облагаются налогом. Однако, по желанию, гражданин может задекларировать свои личные вещи письменно. Кроме того, письменную декларацию необходимо обязательно подать, если этого требует должностное лицо таможни.

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Перечень товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан, приведен в статье 370 Таможенного кодекса Украины. Отметим наиболее распространенные позиции этого перечня:

— товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства в количестве, обеспечивающем потребности одного человека на период поездки; 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;

— одежда, белье, обувь, имеющие сугубо личный характер, предназначенные исключительно для собственного пользования и имеющие признаки бывших в пользовании;

— личные украшения, в том числе из драгоценных металлов и камней, имеющие признаки бывших в пользовании;

— индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;

— переносные музыкальные инструменты в количестве не более двух штук;

— сотовые (мобильные) телефоны в количестве не более двух штук, пейджеры;

— переносные персональные компьютеры в количестве не более двух штук и периферийное оборудование и принадлежности к ним;

— индивидуальные изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за его состоянием с признаками бывших в употреблении;

— лекарственные средства (в порядке и объемах, определенных Кабинетом Министров Украины Об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины лекарственных средств и специального детского питания);

— обычные и/или прогулочные детские коляски в количестве, соответствующем количеству детей, пересекающих границу вместе с гражданином, а в случае отсутствия детей — в количестве не более одной штуки;

— одно кресло колесное для лиц с инвалидностью на каждое лицо с инвалидностью, которое пересекает таможенную границу Украины, а в случае отсутствия такого лица — в количестве не более одной штуки;

— спортивное снаряжение, в частности, велосипед, предназначенное для использования одним лицом.

Ограничения при ввозе в Украину товаров и продуктов питания

Если кроме личных вещей Вы перемещаете какие-то приобретенные за границей подарки, сувениры и другие товары, то необходимо помнить, что без налогообложения одно лицо может ввезти в Украину товары:

— общий вес которых не превышает 50 кг;

— или общая фактурная стоимость не превышает 500 евро.

Обращаем внимание на ограничения при ввозе гражданами продуктов питания (согласно статье 378 ТКУ). В любых объемах не разрешается пропуск на таможенную территорию Украины товаров, классифицируемых в 1−24 группах УКТ ВЭД и ввозимых гражданами для свободного обращения. Однако это ограничение не распространяется на:

— алкогольные и табачные изделия, ввозимые гражданами в количествах и способами, указанными в части второй статьи 376 ТКУ;

— пищевые продукты весом до 10 кг в упаковке производителя, поступающие в адрес граждан в международных почтовых или экспресс-отправлениях;

— пищевые продукты для собственного потребления на сумму, не превышающую эквивалент 200 евро, ввозимые в порядке и объемах, определенных КМУ;

— домашних животных.

А также не подлежат перемещению на таможенную территорию Украины в несопровождаемом багаже продукты питания без упаковки производителя.

Подробнее об объемах и порядке ввоза гражданами на таможенную территорию Украины пищевых продуктов для собственного потребления — в постановлении КМУ № 434 от 21.05.2012 .

При каких обстоятельствах можно воспользоваться зеленым коридором

Напомним также о возможности избрания Вами одного из коридоров таможенного контроля — зеленого или красного. В частности зеленый коридор следует использовать если вы перемещаете товары в пределах указанных выше норм и у вас отсутствуют предметы, подлежащие обязательному декларированию.

Обращаем внимание, что на официальном веб-сайте Гостаможслужбы размещена и другая информация, которая может помочь Вам легко пересечь таможенную границу.