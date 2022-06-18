«Главное оружие — военные». Как технологии помогают Украине бороться с российским «железным нашествием» — рассказывает эксперт Сергей Згурец 18 июня, 13:47 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Puma — легкий военный беспилотный летательный аппарат, созданный компанией Aero Vironment (Фото:armyinform.com.ua)

Главное украинское оружие — это военные, а железо является второстепенным компонентом, убежден директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Однако, добавляет он, технологические способы ведения боевых действий помогают сохранить жизнь бойцам.

Как происходит переоснащение украинской армии, насколько важную роль играют беспилотники во время войны и какие вызові встанут перед российским оборонным комплексом, Згурец рассказал в интервью Радио НВ.

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— Хотела бы с вами поговорить об эффективности в боевых действиях беспилотников. Кажется, впервые они играют такую важную роль во время большой войны.

— Не совсем точно. За последние несколько лет использование беспилотников стало общим трендом. Если мы говорим непосредственно об Украине, то спрос на беспилотники сформировался с 2014 года, когда мы впервые начали боевые действия против Российской Федерации и возникла необходимость и разведывательных, и ударных дронов, и систем, обеспечивающих взаимодействие с артиллерией.

В это время этот толчок был существенным — около 40 компаний начали разрабатывать дроны в Украине. Сейчас количество разработчиков значительно меньше, но украинская армия использует и беспилотники украинского производства, и зарубежные образцы. Это должно повышать эффективность использования всех сил и средств на поле боя.

— Как использование беспилотников изменяет характер войны в Украине? Почему важно, чтобы армия была обеспечена ими?

— Это очень актуальное направление. Сегодня украинская армия имеет разведывательные беспилотные комплексы, ударные и разведывательно-ударные и барражирующие боеприпасы, которые тоже относят к беспилотным комплексам.

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