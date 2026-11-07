«Далеко не каждый нужен в пехоте». Командир 53-й бригады рассказал, в каких альтернативных должностях есть наибольшая потребность

На нынешнем этапе войны, когда важнейшее значение приобрело наращивание беспилотной составляющей, украинскому войску крайне важно координировать набор соответствующих специалистов и понимать, что «воевать мы будем не только силами пехоты», — подчеркнул Игорь Михайленко с позывным Черкас, командир 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) имени князя Владимира Мономаха.

Такое мнение Михайленко, чья бригада держит оборону под Лиманом в составе Третьего армейского корпуса, поделился в интервью Radio NV.

Журналист и военный обозреватель Василий Пехньо попросил комбрига прокомментировать предположение о том, что в текущих условиях войны «есть запрос на подготовку, на привлечение, на рекрутинг большего количества людей, вовлеченных именно в технологическую составляющую, к работе с дронами, с бомберами, с другими составляющими, работе по пайке, ремонту и т. д.».

Реклама

«Война очень сильно развилась и вчерашняя война, где пехота доминировала на поле боя, она уже закончилась. Этот этап окончился. Очень важно понимать своевременность принятых решений и готовиться к следующим решениям, которые ждут нас впереди», — подчеркнул Игорь Михайленко.

Он убежден, что Силы обороны ждет «замена личного состава на поле боя различными видами беспилотных комплексов». «Таким образом, наращивание беспилотной составляющей требует сегодня очень больших объемов. Например, если брать соотношение сил и средств в нашей зоне ответственности, то в некоторых случаях в специалистах оно 1:9, 1:15. Противник уже сегодня превосходит нас по числу этих специалистов. Это касается беспилотной и инженерной компонент. Это очень важный момент. Нашей армии очень важно координировать эти действия, понимать, что мы будем воевать не только пехотой», — добавил комбриг.

Он констатировал, что в подотчетную ему 53-ю бригаду поступает «большое количество на самом деле непехотных задач».

При этом острой остается необходимость подготовки соответствующих специалистов.

«Потому что, если брать пехотинца, мы ждем пехотинца с БЗВП два месяца, плюс две недели мы готовим их к текущим реалиям в нашей полосе. То есть, грубо говоря, каждое подразделение адаптирует их под те реалии, где оно работает. Это два с половиной месяца. Но после этого нужно отправить еще на месяц-полтора человека на специализацию по беспилотному компоненту. Поэтому человек часто попадает в боевую задачу не раньше, чем через четыре-пять месяцев. И потом он начинает учиться, обкатывается, и через полгода человек становится специалистом не самого высокого уровня», — привел пример Михайленко.

Реклама:

Поэтому, по его словам, «это очень сложная работа, на нее нужно очень много времени».

«Далеко не каждый военнослужащий мне нужен в пехоте. Мне очень много нужно специалистов максимально разных [направлений]. В частности и R&D, и айтишники нужны. Огромное количество нужд сегодня за пределами пехотных должностей», — резюмировал комбриг.