Экстренные отключения отменяются. Киев, Киевщина и Днепропетровщина возвращаются к графику 10 февраля, 15:55 Ремонтная бригада работает над восстановлением электроснабжения (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Жители Киева, Киевской области и Днепропетровской области возвращаются к стабилизационным графикам электроснабжения. Экстренные отключения были применены из-за очередной российской массированной ракетной атаки по Украине в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщает ДТЭК.

График своего региона можно найти по ссылке:

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, 10 февраля Россия нанесла ракетные удары по объектам тепловой и гидрогенерации , а также высоковольтной инфраструктуре в шести областях, однако целостность энергосистемы Украины удалось сохранить.

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Известно о «прилетах» по энергообъектам в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В ночь на 10 февраля Россия массированно атаковала Запорожье, было зафиксировано 17 взрывов. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, РФ попала дроном Shahed в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области и осуществила массированную ночную атаку на Днепропетровскую область (использовали иранские дроны Shahed и ракеты).

