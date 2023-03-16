В Воздушных силах рассказали, какие российские ракеты Украина сейчас может сбивать, а какие нет — список
Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
У Украины есть на вооружении комплексы, способные сбивать отдельные типы крылатых ракет, но баллистические цели.
Об этом в интервью 24 каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Среди основных комплексов, которые есть у Украины на вооружении, — Бук-М1 и С-300. По словам Игната, зенитно управляемые ракеты могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.
Украина может сбивать следующие:
- Калибр ( 3М14) — крылатая ракета морского базирования;
- Х-101/Х-555/Х-55 — крылатые ракеты воздушного базирования;
- Р-500 ( 9М728) — крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;
- Х-59 — управляемая авиационная ракета «воздух-земля»;
- Х-35 — противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования;
Украина не может сбивать:
- Искандер-М — баллистические ракеты 9М723;
- Точка-У;
- Х-22;
- С-300/400/500 — зенитные управляемые ракеты;
- Р-800 Оникс — крылатые ракеты берегового базирования, которые часто запускают по Одесской области;
- Х-47 Кинжал — гиперзвуковая аэробалистическая ракета;
- Х-31П — авиационная противорадиолокационная ракета.
Игнат объяснил, что эти ракеты летят по баллистической траектории и фактически падают в цель с огромной скоростью. Для их уничтожения требуются специальные зенитные ракетные системы. Также он рассказал, что воздушные силы не сбили ни одной из 120 ракет Х-22, которые РФ выпустила по Украине с начала полномасштабной войны. Многие из них не попали в цель.
«Для того чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть будет самостоятельно принимать решения без участия человека — с новейшим радаром и современной ракетой», — сказал Игнат, добавив, что это могут быть NASAMS и Iris-T, которые должны «находиться в нужное время и в нужном месте», а также ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T.
По данным Воздушных сил, за последние полгода Россия потратила огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины. Сбили около 700 ракет. Министр обороны Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения в ходе 15 массированных атак враг выпустил по Украине 821 ракету.