В Воздушных силах рассказали, какие российские ракеты Украина сейчас может сбивать, а какие нет — список 16 марта, 13:22 Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

У Украины есть на вооружении комплексы, способные сбивать отдельные типы крылатых ракет, но баллистические цели.

Об этом в интервью 24 каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Среди основных комплексов, которые есть у Украины на вооружении, — Бук-М1 и С-300. По словам Игната, зенитно управляемые ракеты могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты.

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Украина может сбивать следующие:

Калибр ( 3М14) — крылатая ракета морского базирования;

3М14) — крылатая ракета морского базирования; Х-101/Х-555/Х-55 — крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 ( 9М728) — крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К;

9М728) — крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К; Х-59 — управляемая авиационная ракета « воздух-земля»;

воздух-земля»; Х-35 — противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования;

Украина не может сбивать:

Искандер-М — баллистические ракеты 9М723;

Точка-У;

Х-22;

С-300/400/500 — зенитные управляемые ракеты;

Р-800 Оникс — крылатые ракеты берегового базирования, которые часто запускают по Одесской области;

Х-47 Кинжал — гиперзвуковая аэробалистическая ракета;

Х-31П — авиационная противорадиолокационная ракета.

Игнат объяснил, что эти ракеты летят по баллистической траектории и фактически падают в цель с огромной скоростью. Для их уничтожения требуются специальные зенитные ракетные системы. Также он рассказал, что воздушные силы не сбили ни одной из 120 ракет Х-22, которые РФ выпустила по Украине с начала полномасштабной войны. Многие из них не попали в цель.

«Для того чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть будет самостоятельно принимать решения без участия человека — с новейшим радаром и современной ракетой», — сказал Игнат, добавив, что это могут быть NASAMS и Iris-T, которые должны «находиться в нужное время и в нужном месте», а также ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T.

По данным Воздушных сил, за последние полгода Россия потратила огромный стратегический запас ракет ударами по критической инфраструктуре Украины. Сбили около 700 ракет. Министр обороны Алексей Резников заявил, что с начала полномасштабного вторжения в ходе 15 массированных атак враг выпустил по Украине 821 ракету.

