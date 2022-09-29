«Дождитесь завтра». На срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины — Данилов

29 сентября, 20:52
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Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Говорить великий Львів.

Он подчеркнул, что уже завтра будут известны решения СНБО.

«После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего — ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать», — подчеркнул Данилов.

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Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны на 30 сентября.

По информации источника НВ в антикоррупционных органах, до конца недели СНБО планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=gzGMBIqIHXg

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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