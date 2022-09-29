«Дождитесь завтра». На срочном заседании СНБО примут фундаментальные решения для Украины — Данилов 29 сентября, 20:52 Алексей Данилов (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Говорить великий Львів.

Он подчеркнул, что уже завтра будут известны решения СНБО.

«После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего — ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать», — подчеркнул Данилов.

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Президент Владимир Зеленский созывает срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны на 30 сентября.

По информации источника НВ в антикоррупционных органах, до конца недели СНБО планирует наложить санкции на активы ряда российских олигархов и связанных с ними лиц.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никакие преступные действия РФ для Украины ничего не изменят.



27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

На следующий день марионетки Кремля обратились к российскому диктатору Владимиру Путину «с просьбой рассмотреть» «присоединение» захваченных территорий Украины к России.

