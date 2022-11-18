Еда, медикаменты, топливо. В ОП назвали три основных региона, которые будут помогать Херсонской области 18 ноября, 13:06 Люди получают гуманитарную помощь в освобожденном Херсоне после почти девяти месяцев российской оккупации (Фото:Murad Sezer/Reuters)

Офис президента определил три основные области, которые будут доставлять гуманитарную помощь в деоккупированные населенные пункты Херсонской области.

По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, речь идет о Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Он отметил, что эти регионы уже обеспечивают гуманитарную помощь.

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«Их представители доставляют еду, воду, медикаменты, топливо, генераторы, технику (строительную, пожарную, скорые, автобусы). Все области также получили задачи по обеспечению необходимой помощи, сформированной Херсонской ОВА. Вчера Волынская и Закарпатская области уже отправили гуманитарные грузы», — добавил Тимошенко в Telegram.

Он также рассказал, что все регионы Украины формируют бригады людей с командировочной техникой в ​​Херсонскую область для восстановления всей инфраструктуры — энергетической, газовой, водной, дорожной.

«Россияне сделали все, чтобы в области не было ничего. А мы приложим усилия, чтобы в области было все», — резюмировал он.

На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные вышли на рубеж по правому берегу Днепра, удалось освободить почти 200 населенных пунктов Херсонской области.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными местными жителями.

В город вернулись украинские власти и представители всех силовых структур. Также возобновляют работу почты, операторы мобильной связи, идут работы по восстановлению электроснабжения.

Саперы продолжают работы по разминированию территорий.