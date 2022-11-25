Какие ракеты стали основой ударов РФ по гражданскому населению Украины — объясняет эксперт 25 ноября, 14:39 Две женщины возле разрушенного российским ракетным ударом дома в Вышгороде, в котором они жили (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал Радио НВ, какие ракеты стали основой ударов РФ по гражданскому населению.

Как отметил Коваленко в эфире Радио НВ, во время первых массированных ракетных ударов по Украине россияне «экспериментировали одновременно с разнообразной номенклатурой».

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«Для каждой номенклатуры ракетного оружия есть свой алгоритм противодействия. Они пытались таким образом рассредоточить нашу ПВО, чтобы она одновременно использовала разные алгоритмы противодействия. Когда одновременно используется Калибр, Х-101, здесь еще и Shahed-136 летит, а потом еще и Искандер запускают, то одна и та же локация, имеющая противовоздушную защиту, она не могла бы эффективно отрабатывать по одному из видов этого оружия. Они пробовали рассредоточить внимание, способности», — объяснил он.

По словам эксперта, оккупантам не удалось достигнуть этой цели.

Он также предположил, что использование рашистами разных ракет для обстрелов Украины могла быт связано с тем, что у них не было «достаточного количества какой-то одной унификации ракетного оружия, а собрали то, что было в наличии в то время, когда подготовили этот удар».

Коваленко уточнил, что речь идет о 10 октября — спустя неделю после того, как командующим российскими оккупационными войсками стал Сергей Суровикин — главный идеолог ударов по гражданскому населению.

«Сейчас мы видим, что они сделали выводы и пытаются накапливать унифицированный боекомплект, основой которого являются авиационные ракеты Х-101. С чем это может быть связано? С тем, что на складах и центрах хранения этого типа ракетного оружия у них больше, чем другого», — объяснил эксперт.

Он также предположил, что использование в первую очередь ракет Х-101 может быть связано с тем, что России их легче производить — «то есть у них есть значительно больше запчастей».

«Поэтому мы можем говорить о том, что в будущем они также будут делать упор на Х-101», — предположил Коваленко.

22 ноября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона, что российские крылатые ракеты Х-101 2019−2020 годов выпуска создают проблемы для ПВО Украины.

По его словам, украинские зенитные ракетные войска иногда вынуждены выпускать две устаревшие ракеты по одной Х-101.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, России хватит ракет еще на три-четыре массированные ракетные атаки по территории Украины.