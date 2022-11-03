«Есть какой-то хитрый план». Журналист Константин Рыженко — о замыслах оккупантов и коллаборантов в Херсонской области. Интервью 3 ноября, 19:42 Эксклюзив НВ Журналист Константин Рыженко рассказал в интервью НВ о планах оккупантов и коллаборантов в Херсонской области (Фото:t.me/jurnko)

Российские оккупанты готовятся к наступлению ВСУ, поэтому планируют различные провокации в Херсонской области, сообщили в ОК Юг.

Что сейчас происходит в городе и куда исчезли коллаборанты, Радио НВ узнавало у журналиста из Херсона Константина Рыженко.

— Российские оккупанты убрали один из первых блокпостов, который установили, когда захватили Херсон. Также мы увидели исчезновение русского флага из здания Херсонской ОГА. Вы в это время пишете: «Это, конечно, все хорошо, но чем больше я вижу таких „жестов доброй воли“, чем больше Стремный (гауляйтер Кирилл Стремоусов — ред.) несет херню, тем тревожнее себя чувствую». По поводу чего ваша тревога?

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— Очень странно, когда внезапная срочная эвакуация происходит в сопровождении массовой пиар-кампании по эвакуации, когда снимаются ролики, печатается полиграфия. И все это происходит целый месяц.

Я общался с одним знакомым юристом, который специализируется на международном гуманитарном праве. Он выразил предположение, что скорее всего это может быть сделано в рамках того, что Россия планирует все-таки действительно провести массовые уличные бои, в которых могут пострадать мирные люди. И они просто опасаются того, что на них могут наложить дополнительные санкции уже в довесок к тем, что есть. Для этого разыгрывают такой спектакль. Якобы: «Смотрите, мы предполагали, что будут серьезные военные действия, мы всех предупреждали, организовывали эвакуацию, кто хотел — тот воспользовался. С нас взятки гладки, а кто пострадал — то уже их личный выбор. Поэтому на нас дополнительные санкции вешать не надо».

— Есть мнение, что эта эвакуация (а мы ее называем депортацией украинцев) происходит именно потому, что российские военные не хотят, чтобы украинцы им мешали. В том смысле, что они будут сдавать позиции оккупантов. Насколько вероятна такая версия происходящего?

— Я не согласен с такой версией. Для того, чтобы местное население не сдавало российские позиции, достаточно просто отключить интернет. Вспомните, когда приезжал [так называемый «глава» Крыма Сергей] Аксенов, когда были большие переброски ЗРК С-300, просто «клали» мобильную сеть, отключали проводной интернет и никто ничего не мог передавать, связи с городом не было.

Логика депортации населения, на мой взгляд, лежит немного в другом. Если помониторить российскую прессу, можно обнаружить, что у них произошла целая финансовая перестановка. Они выделили огромное количество денег для жителей Херсонской области, чтобы обеспечить их так называемыми жилищными сертификатами. Получается коллизия. Они, с одной стороны, говорят: «Вы временно выезжаете на период военных действий, при этом вы в течение 30 дней, начиная с прохождения так называемого „референдума“, автоматически получаете российское гражданство и вам нужно написать специальное заявление для того, чтобы отказаться от российского гражданства. Вы априори его получаете автоматом. Вам, пока вы временно переехали на территорию Российской Федерации или в Крым, выдают постоянное жилье, на которое у вас будет право собственности». Вы где-нибудь видели временную эвакуацию с тем, чтобы вам навсегда подарили квартиру? Поэтому у меня создается ощущение, что Россия просто решила купить жителей Херсонской области, поместить их у себя и потом уже на этом строить какие-то махинации. Вот что больше мне кажется правдоподобным.

Какие это могут быть махинации — это очень большой вопрос. Но они фактически воруют жителей Херсонской области и будут заставлять их жить у себя.

Если еще посмотреть российскую прессу, они дают сверху 100 тысяч рублей — это якобы подъемные деньги за эвакуацию. И еще там большое количество социальных выплат — был целый список. Восемь тысяч рублей, если вы жили там-то, если у вас кто-то пострадал, если вы, если, если, если…

Получается, что Херсон — это самый депрессивный (в плане экономики) регион Украины, в котором и в мирное время толком не было где нормально заработать и были самые низкие зарплаты. А тут у тебя есть шикарная возможность переехать в Россию, получить квартиру, льготы, гражданство, огромное количество разных выплат. Понятное дело, что многие (просто взвесив за и против, невзирая на войну) могут просто на это согласиться и переехать в Россию. Но зачем это России — абсолютно непонятно.

— Есть еще версия: они выселяют нелояльное население, заселяют лояльным, россиянами, как произошло, например, в Крыму.

— Здесь не соглашусь. Эта эвакуация действительно добровольная, как такой «принудиловки» здесь не было. И она очень отличается от той депортации, которая была в Мариуполе. Посмотрите: мариупольцы не получают таких условий и преференций, которые получают жители Херсонской области.

И если вы обратите внимание на заявление [гауляйтера оккупированной Запорожской области Евгения] Балицкого, которое было в начале объявления эвакуации, даже жители Запорожской области не могут рассчитывать на такие преференции, на которые могут рассчитывать жители Херсонской области.

Было даже несколько статей по этому поводу. Говорили, что в Запорожской области такого нет, а эти преференции получают жители исключительно правобережной части Херсонской области.

Есть какой-то хитрый план и он совсем не связан с тем, чтобы как-то выселить несогласное население. Как раз-таки несогласное население сказало, что раз эвакуацию делает Россия, значит ей это выгодно и мы останемся в Херсоне.

— Наталья Гуменюк, спикер Оперативного командования Юг, говорит, что мы не увидим «жеста доброй воли», россияне не выйдут с правобережья Херсонщины. И говорит, что это может быть провокацией. Какой она может быть?

— Я не военный, чтобы говорить о каких-то конкретных военных провокациях. Я достаточно опосредовано о них знаю. Вообще военной тематикой, извините, начал заниматься только когда началась полномасштабная война.

— Как все мы.

— Да. Поэтому я не знаю, какая это может быть военная провокация.

Если говорить о боях, которые были в Мариуполе. Я не думаю, что в Херсоне это возможно, у нас нет такого количества промзон для того, чтобы легко разместить необходимое количество военной техники. Действительно, они выводят большое количество личного состава, который хорошо экипирован, выводят много техники и на ее место просто кидают «мобиков».

У меня есть впечатление (я обсуждал со своими знакомыми из ВСУ), что это все делается для того, чтобы просто замедлить контрнаступление нашей армии, чтобы мы, пока погода и время позволяют, не сделали какой-то рывок в сторону Запорожья. Для того, чтобы контролировать правобережную часть Херсонщины, не нужно каких-то больших сил, достаточно контролировать три переправы. Это два моста (Антоновский, Дарьевский) и Каховская ГЭС. И если есть хороший контроль ствольной артиллерией на этих переправах, то фактически сделать какое-то внезапное наступление через Днепр не получится. Для того, чтобы контролировать эти переправы, не нужно иметь большое количество гарнизона на правобережной части Херсонщины, достаточно иметь несколько расчетов, которые могут просто обеспечить качественное наблюдение и огневое прикрытие этих переправ. И вся эта большая часть группировки ВСУ, находящаяся на правобережной части Херсонщины, может отправиться на любой фронт: либо на восточный (например, Бахмут), либо на Запорожье и там где-нибудь прорвать фронт.

Очень большая часть сил ВСУ находится на николаевском направлении и она могла бы сделать какой-то резкий рывок. Я думаю, что именно этого боятся россияне и поэтому происходит эта большая-большая военная хитрость — отойти, сохранить себя, пожертвовать «мобиками».

— Что о них известно? Некоторые говорят, что «чмобыков» даже не допускают к местному населению. Возможно, у них есть полигоны, где они тренируются, потому что люди могут слышать какие-то выстрелы. Что вы знаете?

— Действительно, «чмобиков» фактически в городе и нет. Если их фиксируют, то это какие-то маленькие группки, которые выходят за продуктами, ищут самогон. Скорее всего, это наверное даже самоволка, потому что где-то еще в июне «военный комендант» выпускал приказ о том, что солдаты не имеют права находиться на территории Херсона, в городской черте.

А те люди в военной форме, которые находятся в Херсоне, — это не солдаты, а представители Росгвардии и ФСБ. Просто из-за того, что они все в военной форме, людям кажется, что это солдаты, а они на самом деле относятся к другим подразделениям.

Про самих «чмобиков» очень мало что известно Информация о них приходит из сел, потому что их в основном можно встретить где-то на окраинах населенных пунктов и при выполнении так называемых боевых задач. Местное население с ними практически не контактирует.

— Если сделать дайджест «хлопков» за неделю, как вам кажется, что самое важное взорвалось на правом берегу, возможно, в Херсоне?

— В городе не осталось ничего приоритетно важного, чтобы оно взорвалось и ура. Происходит очень много взрывов, которые делают сами русские. Они что-то взрывают. Взрывы [3 ноября]. Мне написал один представитель компании, которая занимается судоперевозками, что их корабли сегодня повзрывали. Они были на плаву и их взорвали сами русские. Некоторые помещения взрывают сами русские, некоторые машины взрывают сами русские.

Те взрывы, которые организованы движением сопротивления, носят больше символический характер: чтобы продемонстрировать, что движение сопротивления в городе есть и мы ждем ВСУ. А большая часть — это все-таки действительно (не касаемо прилетов) дело рук самих русских.

— А это зачем? Мы понимаем, что таким образом они и для себя отрезают какие-то пути для отступления, для тех же «чмобиков». Что они делают, как вы думаете?

— Вся эта история с надувными матрацами, уточками, поисками плавсредств — это была ИПСО. Сейчас уже можно четко сказать, что это была ИПСО, которую распространяла наша сторона. Я не буду комментировать ее качество, но что было, то было.

У них есть на чем переправляться, есть военные лодки. Мы фиксируем лодки цвета хаки, которые передвигают по городу, по побережью, где стоят мощные моторы. Им есть на чем передвигаться и всегда было.

Скорее всего, все эти вещи с лодками направлены на местное население, потому что «чмобикам» никто не даст куда-то эвакуироваться — есть заградотряды, офицеры, которые им говорят, что делать. И эти офицеры имеют право чуть ли не расстреливать на месте. И какого-то массового отхода, когда кто-то бросает форму, уплывает через Днепр — этого нет и не будет. На той стороне очень четко сидят те же заградотряды, которые просто не дадут им переправиться через Днепр, и они это хорошо понимают. Это все направлено на взаимодействие с местным населением. Может быть, это касается движения сопротивления, может быть, есть какая-то другая цель, но она никак не относится к тому, чтобы воспрепятствовать русским солдатам куда-то эвакуироваться.

— Действительно ли выехали коллаборанты? На чем тогда строится так называемая власть в Херсоне? Или там только военные остались?

— Коллаборанты очень оперативно повыезжали, большая часть. Мы, наверное, последние два месяца собирали адреса их проживания, составляли карту. Мы рассчитывали, что когда ВСУ войдут в город, можно будет оперативно пообщаться с коллаборантами, движение сопротивления хотело так.

Но мы зафиксировали, что за этот месяц, когда была эвакуация, практически все коллаборанты выехали. Русских солдат и ФСБшников в городе стало настолько мало, что мы даже думали, что есть возможность проводить определенные операции… Уже пытались найти каких-то не сильно засвеченых коллаборантов, но даже их не осталось.

В основном какая-то власть в городе принадлежит силам Росгвардии и ФСБ. Только они, наверное, поддерживают свой «порядок». А так все, что могло, выехало на левый берег. Остались, вижу по русским телеграм-каналам и чатам, какие-то абсолютно патриотичные коллаборанты, которые говорят, что мы ни в коем случае не поедем, останемся в городе. Но из-за анонимности телеграм-каналов мы, к сожалению, пока не можем их выявить. Но если мы выявим, обязательно пообщаемся с ними по поводу патриотизма.

— Что с коллаборантом Кириллом Стремоусовым? В последний раз мы его видели в какой-то машине. В видео он сказал: «Все нормально, но вы уезжайте». И выглядит так, что он уезжает. Что о нем известно?

— То, что он выезжает и снимает видео, показывает, что он с вещами, — это тоже часть информационной операции. Я уже не один раз говорил, что он достаточно умный, чтобы притворяться идиотом. Поэтому эти видео, которые он записывает, думаю, должны еще раз просигнализировать активу «русского мира», что действительно нужно выезжать.

Я предполагаю, скорее всего так. Потому что, когда им действительно нужно быстренько, тайком эвакуироваться, это делается ночью, без света, без связи, интернета. И потом мы обнаруживаем, что со всех позиций все повыезжали. Так что это часть информационной операции, которую он ведет.