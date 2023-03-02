Авиация Украины нанесла 16 ударов: Генштаб сообщил, какие позиции оккупанты попали под удар

2 марта, 07:24
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Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация Украины нанесла 16 ударов по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

В течение предыдущих суток важные позиции российских оккупационных войск попали под удары авиации и артиллерии Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 2 марта.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Также украинские защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных объекта врага.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ на данном этапе нужна штурмовая, а не истребительная авиация.

https://www.youtube.com/watch?v=rGRuLFIkQe8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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