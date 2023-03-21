Генштаб сообщил, по каким позициям оккупантов наносили удары авиация и артиллерия Украины

21 марта, 07:23
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Авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям войск РФ (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Авиация и артиллерия наносили удары по важным позициям войск РФ (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток важные позиции российских оккупационных войск попадали под удары авиации и артиллерии Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 20 марта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника.

Также Генштаб сообщил, что оккупанты нанесли 21 авиационный и девять ракетных ударов, один из них — по городу Славянск. Потерь среди жителей нет.

Другой ракетный удар пришелся по объекту гражданской инфраструктуры в Краматорске. Повреждены семь многоэтажек и три частных авто. Пострадавших среди местных жителей нет.

Также войска РФ совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Накануне украинская разведке сообщила, что в оккупированном Джанкое взрывом были уничтожены российские крылатые ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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