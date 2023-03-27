Генштаб сообщил об ударах авиации и артиллерии: какие позиции оккупантов попали под огонь 27 марта, 08:15 Какие позиции оккупантов попали под удары авиации и артиллерии Украины (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В течение прошлых суток авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по важным позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на понедельник, 27 марта.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Ранее появилось видео, как украинские пограничники уничтожили группу «вагнеровцев» в Бахмуте.