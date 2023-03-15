Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов
Авиация Украины успешно наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки авиация и артиллерийские подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 15 марта.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания ЗРК противника и три удара по другим важным объектам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.
Накануне украинские пограничники в районе Бахмута ликвидировали склад боеприпасов войск РФ и группу оккупантов.