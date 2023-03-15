Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов

15 марта, 07:23
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Авиация Украины успешно наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

Авиация Украины успешно наносила удары по позициям оккупантов (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки авиация и артиллерийские подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по позициям российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 15 марта.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, три удара по местам развертывания ЗРК противника и три удара по другим важным объектам.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения личного состава противника, три пункта управления подразделениями армии РФ и развернутую позицию ПВО противника.

Накануне украинские пограничники в районе Бахмута ликвидировали склад боеприпасов войск РФ и группу оккупантов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Артиллерия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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