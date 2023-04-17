Резников извинился за сравнение потерь Украины с числом погибших при землетрясении в Турции 17 апреля, 11:14 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников извинился за то, что сравнил потери среди украинских военных в развязанной Россией полномасштабной войне с числом погибших во время землетрясения в Турции.

Об этом он написал в Twitter в понедельник, 17 апреля.

«Я искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей — друзей и соседей», — написал Резников, поблагодарив за твердую позицию Анкары относительно оккупированного Крыма.

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Ранее в интервью изданию министр обороны заявил, что потери Украины намного ниже российских, сформулировав ответ так:

«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше, чем количество погибших в результате землетрясения в Турции [в феврале этого года]».



Согласно последним данным, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли более 50 тысяч человек.

По состоянию на 17 апреля Россия потеряла в войне против Украины около 182 660, сообщает Генштаб ВСУ.

