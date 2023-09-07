Потери армии агрессора в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов, уничтожены танки и БМП
С начала большой войны ВСУ уже уничтожили более 30 тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Минобороны Украины)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 7 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 266 900 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 4506 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8703 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 5722 (+37) ед,
- РСЗО — 753 (+5) ед,
- средств ПВО — 506 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4541 (+22),
- крылатых ракет — 1455 (+8),
- кораблей / катеров — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8217 (+27) ед,
- специальной техники — 859(+7).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.