Потери армии агрессора в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 600 российских оккупантов, уничтожены танки и БМП 7 сентября, 08:36 С начала большой войны ВСУ уже уничтожили более 30 тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Минобороны Украины)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 610 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 266 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 7 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 266 900 ( +610) человек ликвидировано,

+610) человек ликвидировано, танков — 4506 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 8703 ( +21) ед,

+21) ед, артиллерийских систем — 5722 ( +37) ед,

+37) ед, РСЗО — 753 ( +5) ед,

+5) ед, средств ПВО — 506 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4541 ( +22),

+22), крылатых ракет — 1455 ( +8),

+8), кораблей / катеров — 19 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8217 ( +27) ед,

+27) ед, специальной техники — 859(+7).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



