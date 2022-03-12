Потери РФ с начала войны против Украины: ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники 12 марта, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Боевик прыгает с российского танка в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные об общих боевых потерях РФ с 24 февраля по 12 марта.

С начала войны противник потерял:



Личный состав - более 12 тыс. человек

Танки — 362

Боевые бронированные машины ( ББМ) - 1205

ББМ) - 1205 Артиллерийские системы -135

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) - 62

РСЗО) - 62 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) - 33

ПВО) - 33 Самолеты - 58

Вертолеты — 83

Автомобильная техника - 585

Корабли/катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) - 60

ППМ) - 60 Беспилотники ( БПЛА) - 7

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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