Потери РФ с начала войны против Украины: ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники

12 марта, 10:01
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Боевик прыгает с российского танка в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Боевик прыгает с российского танка в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные об общих боевых потерях РФ с 24 февраля по 12 марта.

С начала войны противник потерял:

  • Личный состав - более 12 тыс. человек
  • Танки — 362
  • Боевые бронированные машины ( ББМ) - 1205
  • Артиллерийские системы -135
  • Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) - 62
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) - 33
  • Самолеты - 58
  • Вертолеты — 83
  • Автомобильная техника - 585
  • Корабли/катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) - 60
  • Беспилотники ( БПЛА) - 7
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Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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