Потери РФ с начала войны против Украины: ВСУ уничтожили более 1500 единиц вражеской бронетехники
Боевик прыгает с российского танка в Волновахе Донецкой области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал данные об общих боевых потерях РФ с 24 февраля по 12 марта.
С начала войны противник потерял:
- Личный состав - более 12 тыс. человек
- Танки — 362
- Боевые бронированные машины ( ББМ) - 1205
- Артиллерийские системы -135
- Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) - 62
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) - 33
- Самолеты - 58
- Вертолеты — 83
- Автомобильная техника - 585
- Корабли/катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) - 60
- Беспилотники ( БПЛА) - 7
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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