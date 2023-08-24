За полтора года большой войны против Украины РФ потеряла почти 260 тысяч своих военных убитыми — Генштаб ВСУ

24 августа, 08:41
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ВСУ уничтожили более 30 тысяч единиц военной техники россиян (Фото:Генштаб ВСУ)

ВСУ уничтожили более 30 тысяч единиц военной техники россиян (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 340 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 259 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 24 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 259 160 (+340) человек ликвидировано,
  • танков — 4375 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 8511 (+23) ед,
  • артиллерийских систем — 5333 (+15) ед,
  • РСЗО — 723 (+1) ед,
  • средств ПВО — 494 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4344 (+20),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7773 (+23) ед,
  • специальной техники — 801 (+1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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