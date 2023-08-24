За полтора года большой войны против Украины РФ потеряла почти 260 тысяч своих военных убитыми — Генштаб ВСУ 24 августа, 08:41 ВСУ уничтожили более 30 тысяч единиц военной техники россиян (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 340 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 259 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 24 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 259 160 ( +340) человек ликвидировано,

+340) человек ликвидировано, танков — 4375 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 8511 ( +23) ед,

+23) ед, артиллерийских систем — 5333 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 723 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 494 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4344 ( +20),

+20), крылатых ракет — 1406 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7773 ( +23) ед,

+23) ед, специальной техники — 801 ( +1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.