Огромная цена вторжения. С начала большой войны против Украины потери армии РФ превысили 250 тысяч убитыми — Генштаб
Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в войне против Украины (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 250 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 7 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 250 240 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4244 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,
- РСЗО — 709 (+4) ед,
- средств ПВО — 467 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
- крылатых ракет — 1377 (+18),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,
- специальной техники — 735 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.