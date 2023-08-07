Огромная цена вторжения. С начала большой войны против Украины потери армии РФ превысили 250 тысяч убитыми — Генштаб

7 августа, 08:57
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Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в войне против Украины (Фото:Stringer/Reuters)

Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в войне против Украины (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 250 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 7 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 250 240 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4244 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 8270 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 4977 (+12) ед,
  • РСЗО — 709 (+4) ед,
  • средств ПВО — 467 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 (+28),
  • крылатых ракет — 1377 (+18),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7451 (+10) ед,
  • специальной техники — 735 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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