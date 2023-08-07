Огромная цена вторжения. С начала большой войны против Украины потери армии РФ превысили 250 тысяч убитыми — Генштаб 7 августа, 08:57 Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в войне против Украины (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 250 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 7 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 250 240 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 4244 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 8270 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 4977 ( +12) ед,

+12) ед, РСЗО — 709 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 467 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4154 ( +28),

+28), крылатых ракет — 1377 ( +18),

+18), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7451 ( +10) ед,

+10) ед, специальной техники — 735 ( +3).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

