Контрнаступление ВСУ. Войска РФ несут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут — британская разведка 18 июня, 09:58 ВСУ контрнаступают, армия оккупантов несет большие потери (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

На трех участках фронта в рамках контрнаступления ВСУ идут интенсивные бои, армия РФ несет, вероятно, наибольшие потери со времен битвы за Бахмут.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.

По данным британского ведомства, в последние дни тяжелые интенсивные бои продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.

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Во всех этих районах Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов.

На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции, отметили в британской разведке.

«Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие с момента пика битвы за Бахмут в марте», — резюмировали там.

В начале июня ВСУ начали контрнаступление.

В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.

При этом на юге наступление идет сразу на нескольких направлениях.

Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым.

В ВСУ отмечали, что количество потерь войск РФ за все время попыток захвата Бахмута составляет около 20 тысяч убитыми.

