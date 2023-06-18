Контрнаступление ВСУ. Войска РФ несут наибольшие потери со времен пика битвы за Бахмут — британская разведка
ВСУ контрнаступают, армия оккупантов несет большие потери (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
На трех участках фронта в рамках контрнаступления ВСУ идут интенсивные бои, армия РФ несет, вероятно, наибольшие потери со времен битвы за Бахмут.
Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Британии в Twitter.
По данным британского ведомства, в последние дни тяжелые интенсивные бои продолжаются в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута.
Во всех этих районах Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов.
На юге российские войска часто проводят относительно эффективные оборонительные операции, отметили в британской разведке.
«Обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие с момента пика битвы за Бахмут в марте», — резюмировали там.
В начале июня ВСУ начали контрнаступление.
В Минобороны Украины заявили, что за прошедшие полторы недели украинские военные продвинулись на восточном направлении более чем на 3 километра. На южном тоже «постепенно, но уверенно» есть продвижение.
При этом на юге наступление идет сразу на нескольких направлениях.
Минобороны Великобритании подсчитало, что за каждые 48 сантиметров захваченной территории в Бахмуте Россия теряла одного солдата убитым или раненым.
В ВСУ отмечали, что количество потерь войск РФ за все время попыток захвата Бахмута составляет около 20 тысяч убитыми.